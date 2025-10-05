El tifón Matmo se fortalece y obliga a China a evacuar a 347 mil personas antes de tocar tierra.. Foto: AP

BANGKOK (AP).- El tifón Matmo se fortaleció antes de tocar tierra el domingo en China, lo que llevó al gobierno a evacuar a unas 347 mil personas de las provincias sureñas de Guangdong y Hainan.

El tifón alcanzó vientos máximos sostenidos de 151 km/h la mañana del domingo, según el Centro Meteorológico Nacional de China. Afectó a Zhanjiang, en Guangdong, alrededor de media tarde del domingo. La autoridad meteorológica emitió una alerta roja de tifón, la más alta de su sistema.

Hainan, que también se encuentra en la trayectoria de la tormenta, canceló vuelos y cerró el transporte público y los negocios a partir del sábado como preparación para la tormenta. La provincia también evacuó preventivamente a 197.856 personas, según el medio estatal The Paper.

Matmo azotó directamente el suroeste de Guangdong, donde 151.000 personas fueron evacuadas, según informó The Paper. Mientras tanto, medios locales difundieron imágenes que mostraban grandes olas arrastrando agua de mar hacia las carreteras de pueblos costeros de Zhanjiang, Guangdong.

Las autoridades también advierten de fuertes lluvias, que podrían alcanzar entre 100 y 249 mm en algunas partes de Guangdong y Hainan.

En la región de Macao, que no está en la trayectoria directa del tifón, las clases y las sesiones de tutoría fueron canceladas debido a las condiciones climáticas.

Matmao atravesó Filipinas a principios de esta semana. Si bien no se reportaron víctimas ni daños importantes, la tormenta afectó a más de 220 mil personas en cinco llanuras agrícolas y regiones montañosas del norte. Casi 35 mil de ellas se trasladaron a refugios de emergencia o casas de familiares lejos de aldeas propensas a deslizamientos de tierra o inundaciones, informaron el domingo las autoridades de respuesta a desastres.

La tormenta luego se moverá hacia el oeste y el norte, hacia el norte de Vietnam y la provincia china de Yunnan.