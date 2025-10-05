Hombres armados matan a dos y hieren a 12 en tiroteo en Alabama

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por WSFA, muestra la escena después de un tiroteo ocurrido el sábado por la mañana en el centro de Montgomery, Alabama, el domingo 5 de octubre de 2025. . Foto: WSFA vía AP

MONTGOMERY, Alabama (AP).- Hombres armados rivales se dispararon entre sí en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de la capital de Alabama el sábado por la noche, matando a dos personas e hiriendo a otras 12 en una escena callejera caótica que dejó a las autoridades tratando de averiguar quién la inició, dijo la policía.

Entre los fallecidos se encontraban una mujer de 43 años, identificada por la policía como Shalanda Williams, y un joven de 17 años, identificado como Jeremiah Morris. Cinco de los heridos fueron hospitalizados con lesiones que ponen en peligro su vida, incluido un menor, según informó la policía de Montgomery.

Nadie había sido arrestado hasta el domingo por la tarde mientras la policía apelaba al público para obtener información y revisaba una complicada escena de crimen que involucraba a varias personas disparando armas contra una multitud justo después de que terminara el partido de fútbol rival entre la Universidad Tuskegee y el Morehouse College a unas cuadras de distancia.

"Haremos todo lo posible no solo para arrestar a los responsables, sino también para arrestar a quienes estén relacionados de alguna manera, que supieran lo que pudo haber sucedido, que supieran lo que podría suceder", declaró el alcalde de Montgomery, Steven Reed, en una conferencia de prensa el domingo. "No nos vamos a detener solo con quienes apretaron el gatillo anoche".

Los tiradores "no tenían ningún respeto por la vida humana", dijo.

La policía estaba revisando videos de vigilancia, entrevistando a testigos y posibles sospechosos y tratando de reconstruir el motivo por el cual comenzó el tiroteo.

La policía fue llamada alrededor de las 11:30 p.m. a lo que el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió como un "tiroteo masivo" que estalló cerca del Museo Hank Williams, el Museo Rosa Parks y el Capitolio del Estado de Alabama, al alcance del oído de los oficiales en patrulla de rutina en el centro de Montgomery.

El tiroteo comenzó cuando alguien apuntó a una de las 14 víctimas, lo que provocó que varias personas sacaran sus propias armas y comenzaran a disparar, dijo Graboys.

“Se trataba de dos partes involucradas que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”, dijo Graboys.

Los tiradores, dijo, “no se preocuparon por la gente que los rodeaba cuando lo hicieron”.

Siete de las 14 víctimas eran menores de 20 años, y la más joven tenía 16, dijo Graboys. Al menos dos de las víctimas estaban armadas, añadió.

Se recuperaron varias armas y casquillos de la escena, dijo Graboys.

Había pocos más detalles disponibles.

Fue un fin de semana particularmente ocupado en Montgomery, con el partido de fútbol de bienvenida de la Universidad Estatal de Alabama ese día en el Hornet Stadium, la Feria Nacional de Alabama en curso en el Garrett Coliseum y el partido entre la Universidad de Tuskegee y el Morehouse College recién había terminado en el cercano Cramton Bowl.

Reed dijo que había patrullas policiales a menos de 15 metros cuando se desató el tiroteo. Un agente llegó tan rápido al lugar que trasladó a una víctima al hospital antes de que llegara una ambulancia, dijo Graboys.