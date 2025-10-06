Aumentan a 64 los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

Derrumbe de una escuela islámica de cuatro plantas en la provincia de Java Oriental. Foto: europa press

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Indonesia han elevado este lunes a 64 la cifra de muertos por el derrumbe de una escuela islámica de cuatro plantas en la provincia de Java Oriental, tras ocho días de unos trabajos de búsqueda y rescate que continúan activos en la zona para intentar localizar a otros trece desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) indicó en un comunicado que durante las últimas horas se han hallado los cuerpos sin vida de más de una decena de personas y han cifrado en 104 los supervivientes de la escuela Al Jozini, situada en la localidad de Sidoarjo, según ha recogido la cadena de televisión Kompas.

La mayoría de los cuerpos han sido trasladados al Hospital Bhayangkara, en Java Oriental, para su identificación, tal y como ha señalado el organismo, que ha apuntado que el proceso de identificación de los cadáveres está avanzando.

Asimismo, las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona del derrumbe, donde podría haber todavía unas trece personas sepultadas. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de hallar con vida a los desaparecidos sigue disminuyendo.

El colapso del centro educativo tuvo lugar el 29 de septiembre mientras se llevaban a cabo labores de hormigonado en el internado. En el momento del suceso había en el centro decenas de estudiantes, en su mayoría alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había varios profesores.