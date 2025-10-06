Lula da Silva pide a Trump levantar arancel del 40 por ciento a importaciones brasileñas

Lula pide a Trump levantar arancel del 40% a importaciones brasileñas . Foto: AP / Eraldo Peres

BRASILIA, Brasil (AP).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió al presidente de EU, Donald Trump, durante una conversación telefónica este día que levante el arancel del 40% impuesto por el gobierno estadunidense a las importaciones brasileñas.

Los líderes hablaron durante 30 minutos, intercambiaron números de teléfono y Lula reiteró su invitación a Trump para asistir a la próxima cumbre climática en Belém, según un comunicado de la oficina de Lula.

Más tarde, Trump publicó en Truth Social que había tenido una buena conversación con Lula. "Hablamos de muchas cosas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países", escribió Trump, añadiendo que los líderes "seguirán conversando y se reunirán próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos".

La administración Trump impuso un arancel del 40% a los productos brasileños en julio, además del arancel del 10% impuesto anteriormente. Lula le recordó a Trump que Brasil era uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit comercial.

La administración Trump justificó los aranceles alegando que las políticas brasileñas y el procesamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica. A principios de este mes, Bolsonaro fue declarado culpable de intento de golpe de Estado tras perder su reelección en 2022 y un tribunal del Tribunal Supremo lo condenó a 27 años y tres meses de prisión.

Lula también se ofreció a viajar a Washington para reunirse con Trump, para continuar la conversación que iniciaron cuando se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas a principios de este mes.