EU reporta el nivel más bajo en aprehensiones de indocumentados en 55 años

Ilegales en la frontera de México con EU. Foto: Fernando Llano / AP

WASHINGTON (apro).– La Casa Blanca reportó que en los poco más de ocho meses del segundo mandato presidencial de Donald Trump, en la frontera sur de Estados Unidos que colinda con México, se registró el nivel más bajo de aprehensiones de indocumentados en 55 años.

Con las estadísticas del Departamento de Seguridad Interior (DHS) la Casa Blanca indica que al concluir el año fiscal 2025 (el pasado 30 de septiembre) en la frontera sur estadunidense fueron detenidos 237 mil 565 indocumentados, la cifra más baja registrada desde 1970.

En el periodo fiscal de hace 55 años, de acuerdo con las cifras del DHS, se detuvieron a 201 mil 780 inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, comparado con el año fiscal de 2025, representó una reducción del 87% en aprehensiones respecto a 2024.

Como ya es costumbre en el gobierno de Trump, la Casa Blanca destacó que en el último año de la presidencia de Joe Biden, en la frontera sur fueron detenidos 1.86 millones de indocumentados, y que de los 237 mil 565 capturados en el año fiscal 2025, 172 mil 026 fueron aprehendidos en los últimos 3 meses y medio de la presidencia anterior.

La semana pasada, Trump sin presentar ninguna evidencia más que su palabra, aseguró que por la frontera sur que colinda con México:

Ya no pasa nadie, cero, cero inmigrantes indocumentados”.

Otros números presentados por la Casa Blanca sostienen que a nivel nacional durante el pasado mes de agosto de 2025 bajó en 89% el número de encuentros de inmigrantes indocumentados con agentes migratorios, esto respecto a las cifras del año anterior.

Respecto a las detenciones diarias en la región limítrofe de Estados Unidos con México, la Casa Blanca subraya que en el mes pasado fueron 279, respecto a las 5 mil 110 registradas cada 24 horas de febrero de 2021 a diciembre de 2024.

“Tenemos la frontera más segura en toda la historia de Estados Unidos y las cifras del fin del año fiscal lo prueban, este año hemos despedazado múltiples récords con las cifras más bajas de detenciones en la frontera sur en 55 años”, indicó Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior.