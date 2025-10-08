Exdirector del FBI, James Comey, se declara inocente de mentir al Congreso, cargo imputado por Trump

El exdirector del FBI, James Comey, acude a testificar bajo citación ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Washington. Foto: AP

WASHINGTON (apro) – “No culpable” se declaró James Comey, el exdirector del FBI ante la Corte Federal de Distrito en Alexandria, Virginia, frente a los cargos que le imputa el Departamento de Justicia, en una clara venganza política del presidente Donald Trump.

A nombre de Comey, su abogado Patrick Fitzgerald presentó la declaración de no culpabilidad ante el juez Michael Nachmanoff, en un caso con tintes políticos y en el que la Procuradora General de Justicia, Pam Bondi asegura no está manipulado por el presidente Trump.

El encausamiento judicial contra el exdirector del FBI sostiene que el año 2020, el imputado mintió ante el Comité Judicial del Senado federal sobre su presunta participación en filtrar información a la prensa.

Las dos imputaciones de hacer declaraciones falsas ante el Poder Legislativo emanan de la investigación que realizó el FBI bajo el mando de Comey, sobre la interferencia del gobierno de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer a Trump.

Al actual primer mandatario, esas investigaciones le implicaron pérdidas de credibilidad y adeptos entre el electorado, lo que influyó en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el expresidente demócrata Joe Biden.

El año pasado durante su campaña presidencial, que fue exitosa tras derrotar a la candidata demócrata, Kamala Harris, Trump prometió a su base electoral que se vengaría de todos sus enemigos políticos, lo cual ya se materializó con la imputación formal de delitos a Comey.

Desde que fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia dirigido por Bondi, hace unos días, Comey declaró que no tenía miedo, ya que es inocente de lo que políticamente lo acusa el gobierno de Trump y se dispuso a demostrarlo durante un juicio.

A la Corte de Alexandria, el exdirector del FBI llegó acompañado de su esposa Patrice Failor, su hija Maurene, y el esposo de ésta Troy Edwards, el exsupervisor de la fiscalía de Manhattan, despedido por Bondi.

La Casa Blanca sostuvo esta semana que el presidente no intervendrá, ni el Departamento de Justicia en el proceso judicial en contra del exdirector del FBI, pese a la insistencia y constancia de Trump en subrayar que se vengará de todos sus enemigos políticos.