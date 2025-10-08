Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamas

El presidente Donald Trump lee la nota que le entregó el secretario de Estado, Marco Rubio, notificándole del acuerdo alcanzado. Foto: AP / Evan Vucci

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que el gobierno de Israel y el grupo islamista Hamas concretaron un acuerdo para la primera fase de un plan que ponga fin a la guerra que se desató a partir del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

“Bendecidos sean todos los hacedores de la paz”, indicó Trump con letras mayúsculas tras anunciar en su cuenta personal de la red cibernética de Truth Social, el trato alcanzado entre Israel y Hamas para poner fin a las hostilidades y genocidio en la Franja de Gaza.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas, ambos, firmaron la primera fase de un Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel sacará a sus tropas (de Gaza) como primera línea de los primeros pasos para una sólida, durable y eterna paz”, se destaca del mensaje del presidente Trump.

Desde la semana pasada cuando en la Casa Blanca, Trump junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diera a conocer el Plan de Paz de 20 puntos que aceptó el gobierno israelita, pidió a Hamas liberar a todos los rehenes que tiene en su poder para establecer un acuerdo.

Hamas, de acuerdo con lo que ha dado a conocer el gobierno de Estados Unidos, tiene a 20 rehenes vivos de Israel y los restos de por lo menos 17 ya fallecidos que también debe entregar a los deudos.

Tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 que se adjudicó Hamas, Netanyahu ordenó una guerra sin cuartel sobre Gaza para, según él, aniquilar al grupo extremista islámico, lo que ha dado como resultado un genocidio por la ejecución de más de 60 mil palestinos civiles.

“Todas las partes serán tratadas con equidad, este un gran día para el mundo árabe y musulmán, las naciones circunvecinas y para los Estados Unidos”, agregó Trump en su mensaje, en el cual y en todos los anteriores sobre el conflicto, omite mencionar el genocidio en Gaza.

Como parte del acuerdo entre Israel y Hamas, amén de la liberación de los rehenes como condición para la paz, está el apartado de que las salidas de la tropas de Israel de la Franja de Gaza ocurrirá también por la desmilitarización del grupo extremista islámico.

La renuncia al hacinamiento de armas y actos de terroristas por parte de Hamas es un elemento irrenunciable en el Plan de Paz de 20 puntos de Trump, por lo que la primera fase del fin de las hostilidades alcanzado con Israel suena a un compromiso impensable para la pacificación en el Medio Oriente y para el fin del genocidio de los palestinos.