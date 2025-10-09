Policía se quita la vida y denuncia a altos funcionarios en carta póstuma

Una carta de nueve páginas escrita por un oficial de la Policía antes de morir reveló acusaciones contra mandos superiores.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un oficial de la Policía se quitó la vida y dejó una carta póstuma en la que acusaba a mandos superiores de hostigamiento y discriminación lo que generó movilizaciones para esclarecer responsabilidades.

Los hechos tuvieron lugar en Haryana, India. El oficial fue identificado como Puran Kumar, miembro del servicio IPS (Indian Police Service), quien se quitó la vida al dispararse dentro de su residencia en Chandigarh, localidad que sirve como capital compartida de Haryana y Punjab.

En el lugar del hecho se recuperó una carta de nueve páginas, clasificada como nota final, en la que Kumar nombró a varios oficiales en activo y retirados, además de funcionarios del servicio administrativo (IAS). En el documento, el oficial denunció discriminación basada en casta, humillaciones públicas, hostigamiento mental y omisiones administrativas reiteradas. Kumar también incluyó un testamento, por medio del cual legaba todos sus bienes a su esposa, la funcionaria del servicio IAS Amneet P. Kumar.

Reacción oficial y acciones legales

La esposa del oficial presentó una denuncia formal solicitando un FIR (First Information Report) contra los funcionarios señalados, incluido el Director General de Policía de Haryana, Shatrujeet Singh Kapur, y el Superintendente de Policía de Rohtak, Narendra Bijarnia.

Las autoridades policiales informaron que el contenido de la nota y las acusaciones están siendo analizados. Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente la totalidad de los nombres mencionados en el documento.

El gobierno estatal convocó una reunión encabezada por el jefe de ministros y altos funcionarios para evaluar los próximos pasos. Durante el encuentro, la esposa del oficial solicitó que se registre el FIR de inmediato, se suspenda o detenga a los acusados y se garantice protección permanente a la familia de Kumar.

Cronología y antecedentes

El 8 de octubre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo de Kumar en el sótano de su casa en el Sector 11 de Chandigarh; su hija fue quien descubrió el cuerpo.

La nota, de acuerdo con versiones oficiales, fue titulada “Continued blatant caste-based discrimination, targeted mental harassment, public humiliation and atrocities by concerned senior officers …”, que se traduce como “Discriminación abierta basada en casta, hostigamiento mental dirigido, humillación pública y atrocidades por funcionarios superiores”.

Kumar pertenecía a una casta clasificada como “Scheduled Caste” (casta programada) dentro del sistema administrativo indio, un factor que aparece reiterado en sus denuncias de discriminación.

En su carta, el oficial describió que había presentado múltiples quejas institucionales sobre asignaciones de puesto, prestaciones oficiales, permisos y trato igualitario, pero sostuvo que sus reclamos fueron desatendidos o usados en su contra.

Implicaciones e investigaciones

La policía de Chandigarh, con apoyo forense del Central Forensic Sciences Laboratory (CFSL), recolectó evidencia y realizó peritajes fotográficos de la escena para la investigación.

Sectores políticos y sociales exigieron una investigación judicial independiente. Un miembro del Parlamento solicitó que la nota póstuma sea hecha pública y pidió que una corte supervise el proceso para evitar influencias indebidas.

Funcionarios del estado informaron que Kapur y Bijarnia podrían ser separados temporalmente de sus cargos mientras avanza la investigación interna.