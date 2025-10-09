Filipinas
Sismo de magnitud 7.6 sacude la costa sur de Filipinas; emiten alerta de tsunami (Video)El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó de la posibilidad de que se generen olas de hasta 3 metros de altura.
MANILA, Filipinas (AP) — Un sismo en altamar con una magnitud preliminar de 7.6 remeció el viernes una provincia del sur de Filipinas, creando la posibilidad de un peligroso tsunami en la zona.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se esperan daños y réplicas del sismo, el cual tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 kilómetros.
??? ¡Alerta en Filipinas! Así vivieron los habitantes el #sismo de 7.4 grados en el país. Este movimiento activó la alerta de tsunami ?? pic.twitter.com/7wPOZE6WKd— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2025
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó de la posibilidad de oleaje peligroso dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro.
Indicó de la posibilidad de oleas de hasta 3 metros por encima del nivel normal de la marea para algunas costas filipinas cerca del epicentro. También eran posibles olas más pequeñas en Indonesia y Palaos.
Gente entra en pánico en Butuan por terremoto 7.4 en Filipinas#earthquake #sismo #Philippines #URGENTE pic.twitter.com/z9LXhM4Lkn— KL Videos (@KL_Videos) October 10, 2025