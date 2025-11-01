Las autoridades de Gaza constatan cinco muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas

Palestinos lloran a sus familiares muertos en un ataque del ejército israelí contra el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, tras la entrada en vigor del alto al fuego, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: Foto AP/Yousef Al Zanoun

MADRID (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de cinco personas en los ataques israelíes de las últimas 48 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 226 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 11 de octubre.

En su balance de este sábado, la institución sanitaria, ha confirmado un total de 22 muertos desde el jueves. A los cinco fallecidos en los últimos ataques suma otros 17 hallados entre los escombros de ataques previos. Otras nueve personas han resultado heridas.

En total, los ataques israelíes durante el genocidio en Gaza ha dejado un aproximado de 68 mil 858 muertos y 170 mil 664 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 226 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 594 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 499 palestinos.

Finalmente, el Ministerio de Salud ha confirmado la recepción, el pasado viernes, de los restos mortales de 30 fallecidos que estaban hasta entonces en manos de Israel, lo que eleva el total de víctimas mortales recibidas desde el 11 de octubre a 225.