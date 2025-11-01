Nueve muertos y decenas de heridos en una avalancha humana en un templo hindú en el sur de la India. Foto: Captura de video

NUEVA DELHI (AP).- Una avalancha humana en un popular templo hindú en el sur de la India dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos, informaron este día las autoridades locales.

El incidente ocurrió en el templo Swamy Venkateswara en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, donde cientos de devotos se habían reunido para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, “Ekadashi”, dijo a Associated Press el oficial superior de policía KV Maheswra Reddy.

En este día, los devotos ayunan y ofrecen oraciones al Señor Vishnu, una deidad clave del hinduismo.

Una investigación inicial sugiere que una reja de hierro destinada a mantener la fila de fieles en el templo se rompió, lo que provocó la avalancha incontrolable de la multitud, dijo Reddy.

El alto funcionario del gobierno local, Swapnil Dinkar Pundkar, declaró que se temía que hubiera más víctimas. "Inicialmente, teníamos informes de siete fallecidos, pero dos personas más han fallecido a causa de sus heridas, mientras que el estado de otras dos es crítico", afirmó.

Pundkar dijo que de los fallecidos, ocho son mujeres y uno es un niño, y agregó que al menos 16 devotos heridos en la avalancha están siendo atendidos en un hospital local, mientras que otros 20 se encuentran en estado de shock y bajo observación en otro hospital.

Imágenes de vídeo difundidas por medios locales mostraron a personas apresurándose a auxiliar a quienes se desmayaban en la multitud y jadeaban en busca de aire. Algunos incluso frotaban las manos de los caídos al suelo.

El primer ministro Narendra Modi y el funcionario electo de mayor rango de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, expresaron su pesar y ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Las autoridades estatales de Andhra Pradesh informaron que el lugar era un templo privado ubicado en un terreno de 4,8 hectáreas (12 acres) y que no estaba bajo la administración gubernamental. A pesar de tener una capacidad máxima de 3.000 personas, la multitud aumentó a cerca de 25.000 el sábado.

“No se tomaron las medidas adecuadas, ni la persona en cuestión proporcionó información al gobierno. Esta es la razón del accidente”, declaró la unidad estatal de verificación de datos en un comunicado en redes sociales.

Según medios locales, Naidu prometió mano dura contra los responsables de la mortal estampida y ordenó una investigación sobre el incidente.

Las aglomeraciones en reuniones religiosas no son infrecuentes en India, donde grupos masivos suelen congregarse en templos o lugares de peregrinación, a veces desbordando la infraestructura local y las medidas de seguridad.

En julio, una avalancha humana en un popular templo hindú del norte de la India dejó al menos seis muertos y decenas de heridos.