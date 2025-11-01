Tiroteo en la isla griega de Creta deja dos muertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas este sábado en un tiroteo en la isla griega de Creta, supuestamente provocado por una añeja disputa familiar, informaron las autoridades.

El incidente comenzó poco después de las 11:00 de la mañana, en el pueblo de Vorizia, ubicado a 52 kilómetros al sur de Heraklion, la ciudad más grande de la isla.

Las dos víctimas, un hombre de 39 años y una mujer de 56, murieron como resultado del tiroteo, informó la policía en un comunicado. Seis personas más fueron trasladadas a hospitales locales con heridas de diversa gravedad, según un comunicado de los servicios de emergencia locales EKAB.

Dos hombres heridos están en el hospital “bajo custodia, y su participación en el incidente armado está siendo investigada”, señaló la policía.

El incidente parece ser el más reciente episodio de una vieja disputa entre dos familias, según los medios, y se produce después de una explosión el viernes por la noche en una casa en construcción. Ese incidente causó daños materiales, pero no dejó heridos.

La balacera provocó un gran despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el pequeño pueblo montañoso, donde las autoridades han abierto una investigación preliminar.