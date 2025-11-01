Trump presume ataque con dron contra embarcación que presuntamente transportaba drogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el gobierno estadunidense de Donald Trump presumió un nuevo ataque con dron contra una embarcación que navegaba en el Caribe, presuntamente cargada de drogas; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que los tres tripulantes fallecieron en el bombardeo.

“Estos narcoterroristas están trayendo drogas hacia nuestras costas para envenenar a los estadunidenses en sus casas, pero no lo van a lograr. El Departamento (de Guerra) los va a tratar EXACTAMENTE de la misma manera en la que tratamos a Al-Qaeda”, escribió Hegseth, quien era comentarista político en la cadena de extrema derecha Fox News hasta ser nombrado por Trump como nuevo jefe del Pentágono.

“Los seguiremos rastreando, localizando, cazando y matando”, agregó el responsable del ejército de la primera potencia militar y económica del mundo.

Con esta nueva operación letal, suman al menos 15 ataques aéreos lanzados por el gobierno de Trump contra barcos en aguas internacionales, bajo el pretexto de que vienen cargados con drogas destinadas a Estados Unidos; de acuerdo con un conteo del medio público PBS, hasta ayer se habían registrado 14 ataques, que causaron más de 60 muertes.

Los ataques contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas han sido acompañados por un reforzamiento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, y por unas declaraciones ambiguas de algunos cuadros de la administración Trump respecto a una posible invasión militar contra Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro y cambiar el régimen.