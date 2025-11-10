Atentado con coche bomba cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi dejó al menos ocho muertos (Videos)

Atentado con coche bomba cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi dejó al menos ocho muertos. Foto: AP/Manish Swarup

NUEVA DELHI (AP).- Este día, una explosión de un automóvil cerca del histórico Fuerte Rojo en la capital de la India mató a ocho personas e hirió al menos a otras 19, dijo la policía en Nueva Delhi.

La explosión, que provocó un incendio que dañó varios vehículos estacionados cerca, tuvo lugar cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo, según informaron los bomberos. Se está investigando la causa.

El aeropuerto internacional de Nueva Delhi, las estaciones de metro y los edificios gubernamentales fueron puestos en alerta máxima de seguridad tras la explosión, según informó el gobierno.

Om Prakash Gupta, un testigo que vive cerca del lugar de los hechos, declaró que estaba en su casa cuando oyó una fuerte explosión. “Salí corriendo con mis hijos y vi varios vehículos en llamas, con restos humanos por todas partes”, declaró a The Associated Press. Añadió que vio un cuerpo sobre el parabrisas de un coche.

#Internacionales | ?????? Este fue el momento exacto en que se produjo la explosión en Nueva Delhi, #India.



Video: Cortesía. https://t.co/SfK0Te6QfN pic.twitter.com/DzGanCaJp7 — Porttada (@porttada) November 10, 2025

Un taxista, que se identificó solo como Shahrukh, dijo haber oído una fuerte explosión. "Salí del coche y empecé a correr junto con los demás por la calle", declaró.

El Fuerte Rojo, antiguo palacio imperial, es una importante atracción turística en la zona vieja de Delhi. Imágenes de medios locales mostraron vehículos dañados y un cordón policial en el lugar.

?? Un coche explotó este lunes cerca del histórico Fuerte Rojo de la capital india, dejando al menos ocho muertos y varios heridos, según informó la Policía de Nueva Delhi. pic.twitter.com/Kib9E3zxKC — quiero tv (@quierotv_gdl) November 10, 2025

Sanjay Tyagi, portavoz de la policía de la ciudad, declaró a la AP que al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas. «Estamos investigando la causa de la explosión», afirmó.

Los bomberos informaron que la explosión dejó 19 heridos, quienes estaban siendo atendidos en un hospital público.

Las imágenes del lugar mostraban algunos cristales rotos y restos de vehículos destrozados, mientras que columnas de fuego salían de los coches en llamas.

? Powerful explosion rocks near the Red Fort area in Delhi, 8 dead, 14 injured, and several vehicles destroyed.



The blast occurred around 6:30 PM, with the shockwave shattering windows, doors, and streetlights in the vicinity.



NSG, NIA, Delhi Police, Bomb Disposal Squad, and… pic.twitter.com/Ovqy6S1dEL — OSINT Updates (@OsintUpdates) November 10, 2025

El ministro del Interior, Amit Shah, informó a los medios locales que un automóvil Hyundai i20 explotó cerca de un semáforo próximo al Fuerte Rojo. Añadió que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona formarán parte de la investigación.

“Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta todas las opciones”, dijo Shah. “Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público”.

El primer ministro Narendra Modi expresó en una publicación en la red social X: “Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Que los heridos se recuperen pronto”.

El Fuerte Rojo, monumento del siglo XVII, es una de las atracciones turísticas más importantes de la India. Situado a seis kilómetros (3,7 millas) del Parlamento, es el lugar donde los primeros ministros indios pronuncian sus discursos anuales del Día de la Independencia el 15 de agosto.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Agencia Nacional de Investigación, la agencia federal de investigación antiterrorista de la India, y otros organismos.