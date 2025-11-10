China anuncia restricciones a productos químicos tras acuerdo con Trump sobre aranceles al fentanilo

WASHINGTON (AP).- Este día, China dijo que está cumpliendo su promesa de tomar medidas enérgicas contra los productos químicos que pueden utilizarse para fabricar fentanilo, un tema clave para el presidente Donald Trump durante las recientes conversaciones con el líder chino Xi Jinping, en las que buscaban tomar medidas para aliviar la guerra comercial.

Pekín anunció nuevas restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas a Estados Unidos, Canadá y México, incluidas aquellas empleadas para producir el opioide sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos. Tras reunirse con Xi Jinping en Corea del Sur el mes pasado, Trump afirmó que China contribuiría a poner fin a la crisis del fentanilo y que reduciría el arancel correspondiente del 20 % al 10 %.

Esto demuestra la naturaleza fluctuante de la cooperación entre Estados Unidos y China en materia de fentanilo a lo largo de los años y atenúa las recientes tensiones tras el lanzamiento por parte de Trump de su campaña de aranceles, incluidos los impuestos al país que es el principal exportador de ingredientes farmacéuticos, como los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo.

“Lo que la administración Trump ha acordado esencialmente con Pekín es que Pekín reinicie lo que venía haciendo durante la segunda mitad de 2024”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal especializada en la crisis de los opioides en la Brookings Institution.

La cooperación en materia de fentanilo ha sido durante mucho tiempo un punto de fricción en las relaciones entre Pekín y Washington.

En 2019, durante el primer mandato de Trump, Pekín dio un paso importante al restringir el fentanilo y sustancias relacionadas a petición del presidente estadounidense. Cuando aumentaron las tensiones entre Pekín y Washington por cuestiones de derechos humanos, China comenzó a obstaculizar la cooperación antidrogas en 2020, antes de formalizarla dos años después.

En 2023, Estados Unidos incluyó a China en su lista de “importantes países productores de drogas ilícitas”, antes de que el entonces presidente Joe Biden se reuniera con Xi en California para obtener el acuerdo de cooperación de Pekín.

Poco después, Pekín restringió más sustancias, incluyendo otro opioide sintético y productos químicos que se añaden al fentanilo. Otros precursores clave del fentanilo fueron restringidos en septiembre de 2024.

Tras asumir la presidencia, Trump impuso dos aranceles del 10% a China, acusándola de no frenar el flujo de productos químicos. Pekín respondió con sus propios aranceles y suspendiendo la cooperación en materia de fentanilo.

“La administración Trump cometió el grave error de descartar e ignorar por completo lo que China estaba haciendo con Estados Unidos en 2024 y simplemente entrar con las armas en ristre” en materia de aranceles, dijo Felbab-Brown.

Según ella, eso ha permitido a Pekín negociar la reanudación de medidas que ya estaban sobre la mesa en la segunda mitad de 2024 y “obtener el doble de puntos”.

La Casa Blanca no respondió el lunes a una solicitud de comentarios sobre las nuevas restricciones a las exportaciones de China.

También el lunes, Pekín dio señales de una aplicación más estricta de la ley con un aviso público de la Comisión Nacional de Control de Estupefacientes de China, en el que instaba a las empresas a cumplir con los códigos tributarios, las normas aduaneras, las leyes de internet y las regulaciones de divisas.

Los productos químicos recientemente restringidos por Pekín aún pueden exportarse sin licencia a otros países, además de los tres de Norteamérica mencionados en el anuncio del Ministerio de Comercio chino. El fentanilo se fabrica principalmente en México.

El problema sigue siendo que los “productos químicos muy básicos” con usos legítimos y generalizados en la química, la agricultura y la industria farmacéutica se utilizan cada vez más para fabricar opioides sintéticos, dijo Felbab-Brown.

En septiembre, Trump siguió incluyendo a China en su lista de “importantes países productores de drogas ilícitas”.