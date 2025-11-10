Netanyahu y Kushner se reúnen mientras concluye primera fase del alto al fuego en Gaza

Un convoy de Cruz Roja que lleva los restos que según Hamás pertenecen a un soldado israelí asesinado en Gaza en 2014 . Foto: AP

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, se reunió el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para hablar de la próxima fase del alto al fuego en la Franja de Gaza, mientras Israel devolvía los restos de otros 15 palestinos.

Los restos de cuatro rehenes aún están en Gaza después de que milicianos palestinos liberaran los restos de otro el domingo.

La primera etapa del acuerdo que entró en vigor el 10 de octubre está llegando a su fin. La siguiente etapa contempla la implementación de gobierno para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. No está claro en qué punto se encuentran ambas iniciativas.

Israel puso fin a otro alto al fuego anterior a principios de este año después de un período de intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. En ese momento, los mediadores no pudieron llevar a Hamás e Israel a la mesa para negociar una retirada de tropas y un plan para el futuro gobierno de Gaza.

Intercambios de restos

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado devolviendo los restos de 15 palestinos. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la Cruz Roja entregó más cuerpos el lunes, elevando el número total recibido hasta ahora a 315.

Solo 91 han sido identificados, señaló el ministerio. El trabajo forense se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza. El ministerio publica fotos de los restos en línea con la esperanza de que las familias los reconozcan.

Una madre esperó en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, preguntándose si su hijo de 15 años desaparecido estaba entre los nuevos restos devueltos. Desapareció mientras iba a la escuela el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel que inició la guerra.

“Rayyan ha estado desaparecido durante dos años. No sé su destino, si aún está vivo o muerto”, señaló Shaima Abu Ouda. Sostuvo que desapareció cerca del muro que separa Gaza y el sur de Israel. Su esposo y su hijo mayor fueron asesinados durante la guerra.

El domingo, Israel confirmó que había recibido los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en la Franja de Gaza en 2014, cerrando un capítulo doloroso para el país. El joven de 23 años fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto al fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamás.

Sus restos habían sido los únicos que quedaban en Gaza anteriores a la guerra actual entre Israel y Hamás. Se programó un funeral para el martes.

Alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque liderado por Hamás en 2023 contra Israel, y 251 personas fueron secuestradas.

El sábado, el Ministerio de Salud de Gaza aseguró que el número de palestinos muertos en Gaza ha aumentado a 69.176. Su conteo no distingue entre combatientes y civiles, pero el ministerio dice que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Funcionarios de EU tratan de afianzar el cese al fuego

Netanyahu y Kushner discutieron el progreso y el futuro de la tregua, aseveró la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El acuerdo se ha centrado en la primera fase de detener los combates, liberar a todos los rehenes y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Los detalles de la segunda fase no se han concretado.

Kushner también estaba ayudando a liderar las negociaciones para asegurar el paso seguro de 150-200 miembros de Hamás atrapados a cambio de entregar sus armas tras la devolución de los restos de Goldin, según una fuente cercana a las negociaciones que habló bajo condición de anonimato para describir las conversaciones.

Bedrosian no especificó cómo van esas negociaciones.

Hamás no ha hecho comentarios sobre un posible intercambio por sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla de territorio controlado por las fuerzas israelíes, aunque ha reconocido que hay enfrentamientos allí.

Demoliciones en Cisjordania

Los palestinos en la aldea de Umm al-Khair, en la Cisjordania ocupada por Israel, que fue presentada en el documental ganador del Oscar “No Other Land”, se preparaban el lunes para la llegada de excavadoras militares israelíes.

El documental narra los intentos de los aldeanos de sobrevivir a las demoliciones israelíes y la violencia desenfrenada de los colonos.

Los residentes afirma Israel ha ordenado la demolición de 14 estructuras, incluido el centro comunitario, el invernadero y las casas familiares. Un comunicado de prensa de la comunidad expresa que las demoliciones podrían comenzar el martes.

Israel dice que las estructuras fueron construidas ilegalmente. Los residentes, decididos a permanecer en su tierra, dicen que es imposible obtener permisos para construir en Cisjordania, dejándoles poca opción más que reconstruir sus hogares tras las demoliciones.

Bimkom, un grupo de derechos israelí que se centra en la planificación urbana, dice que entre 2016 y 2021 Israel rechazó el 99% de las solicitudes palestinas de permisos de construcción en el Área C de Cisjordania, donde se encuentra Umm al-Khair.

La aldea fue fundada en la década de 1950 por personas tradicionalmente nómadas, conocidas como beduinos, que se establecieron allí después de ser desarraigadas del desierto del Néguev durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Dos décadas después, Umm al-Khair quedó bajo control de seguridad israelí cuando Israel capturó Cisjordania.

Los ataques de colonos, dicen los residentes, comenzaron en la década de 1980, después de que Israel construyera el asentamiento de Carmel cerca de Umm al-Khair.

A principios de este año, un colono israelí sancionado internacionalmente mató a tiros a un líder comunitario, Awdah Hathaleen, mientras estaba dentro del centro comunitario programado para demolición.