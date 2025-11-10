Pentágono mata a otros seis presuntos narcoterroristas en el Pacífico

EU anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico. Foto: Tomada de video

WASHINGTON (apro) – El Departamento de Guerra de Estados Unidos, por medio del Comando Sur, ejecutó extrajudicialmente a otras seis personas etiquetadas como presuntos narcoterroristas en aguas del Pacífico y destruyó las dos embarcaciones en las que navegaban.

“Ayer, por instrucciones del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques precisos sobre dos embarcaciones operadas por Organizaciones Designadas como Terroristas”, anunció esta mañana Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos.

“Los dos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y tres narcoterroristas iban a bordo de cada una de las embarcaciones. Los seis fueron asesinados”, apuntó Hegseth en el mensaje que emitió por medio de su cuenta personal en la plataforma de X.

Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, el saldo de personas ejecutadas extrajudicialmente por parte del Pentágono se elevó a 76, las personas ejecutadas han sido acusadas por el gobierno de Trump de ser narcoterroristas, pero no ha presentado evidencias para corroborarlo.

De manera unilateral y en flagrante violación del derecho penal internacional y otros compromisos multilaterales, Trump lleva a cabo una guerra militarizada en aguas del Caribe y el Pacífico en contra de lo que él designó como grupos del narcoterrorismo.

Hasta el momento, el mandatario no ha presentado una sola prueba de sus acusaciones en contra de las 76 personas ejecutadas extrajudicialmente, asesinatos ilegales que justifica bajo el argumento de que transportaban drogas dirigidas al mercado estadunidense.

“Las dos embarcaciones fueron reconocidas por nuestra inteligencia (espionaje) de estar asociadas con el trasiego ilícito de narcóticos y estaba transitando por una conocida ruta del narcotráfico en el Pacífico”, subrayó Hegseth en su mensaje en X.

El Secretario de Guerra agregó que a nombre de la defensa y protección de la seguridad nacional de Estados Unidos, el Pentágono está “matando a estas gentes de los cárteles terroristas”, antes de que le hagan daño a los estadunidenses.