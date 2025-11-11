Al menos 12 muertos y 27 heridos en un ataque suicida ante una corte en la capital de Pakistán

Agentes de seguridad paquistaníes montan guardia después de que un potente coche bomba explotara ante una corte de distrito en Islamabad, Pakistán el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: AP

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Un atacante suicida se inmoló el martes ante las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, detonando sus explosivos junto a un vehículo policial y matando a 12 personas, dijo el ministro del Interior de Pakistán, dentro de un incremento de la violencia en todo el país.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la explosión del mediodía, que también hirió al menos a 27 personas, pero las autoridades han luchado en los últimos meses con un resurgente Talibán paquistaní.

Los testigos describieron escenas de caos en los primeros momentos. La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia, ocurrió en un momento del día en que el área fuera del tribunal suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a vistas judiciales.

El atacante intentó “entrar en el recinto del tribunal pero, al no lograrlo, apuntó a un vehículo policial”, dijo a los periodistas el ministro del Interior, Mohsin Naqvi. Informes anteriores de los medios estatales paquistaníes y dos funcionarios de seguridad dijeron que una bomba en un auto había causado la explosión.

Naqvi alegó que el ataque fue “llevado a cabo por elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos” vinculados al Talibán paquistaní. Aun así, dijo que las autoridades “investigan todos los aspectos” de la explosión.

Las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que habían llegado para audiencias en el tribunal, informaron los medios. La policía de Islamabad no emitió declaraciones inmediatas sobre el ataque, pero dijo que aún estaba investigando.

Más de una docena de personas gravemente heridas gritaban pidiendo ayuda mientras las ambulancias se apresuraban al lugar. “La gente comenzó a correr en todas direcciones”, dijo Mohammad Afzal, quien dijo que estaba en el tribunal cuando oyó la explosión.

Ataque nocturno en un colegio administrado por el ejército

En un suceso unas horas antes, las fuerzas de seguridad paquistaníes dijeron haber frustrado un intento de milicianos de tomar como rehenes a cadetes en un colegio administrado por el ejército durante la noche, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco agresores atacaron la instalación en una provincia del noroeste.

Las autoridades culparon al Talibán paquistaní, que es un grupo separado pero aliado de los talibanes de Afganistán, pero el grupo negó su participación en ese ataque el lunes por la noche.

El ataque comenzó cuando un atacante intentó asaltar el colegio de cadetes en Wana, una ciudad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa cerca de la frontera afgana. El área había servido hasta hace pocos años como base para los talibanes paquistaníes, Al Qaeda y otros milicianos extranjeros.

Según Alamgir Mahsud, el jefe de policía local, dos de los milicianos fueron rápidamente abatidos por las tropas mientras que otros tres lograron entrar en el complejo antes de ser acorralados en un bloque administrativo. Comandos del ejército participaban en la operación de respuesta y el martes aún había un intercambio intermitente de disparos, dijo Mahsud.

El bloque administrativo está alejado del edificio que alberga a cientos de alumnos y miembros del personal.

El primer ministro promete rendición de cuentas

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, denunció tanto el ataque en Islamabad como en Wana, y pidió una investigación completa, según un comunicado emitido en Islamabad.

Dijo que los responsables deben ser llevados ante la justicia rápidamente.

“Aseguraremos que los perpetradores sean aprehendidos y responsabilizados”, dijo.

Sharif describió los ataques a civiles desarmados como “reprochables” y agregó: “No permitiremos que la sangre de inocentes paquistaníes se desperdicie”.

El TTP, que es separado pero aliado de los talibanes de Afganistán, se ha envalentonado desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021, y se cree que muchos de sus líderes y combatientes se han refugiado en Afganistán.

Pakistán ha registrado un aumento en los ataques milicianos en los últimos años. El asalto más mortífero a una escuela ocurrió en 2014 cuando hombres armados talibanes mataron a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela administrada por el ejército en Peshawar. Según el ejército, los atacantes querían repetir el lunes lo que sucedió durante el ataque de 2014 en Peshawar.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado en los últimos meses. Kabul culpó a Islamabad por ataques con drones el 9 de octubre que mataron a varias personas en la capital afgana y prometió represalias.

Los enfrentamientos transfronterizos resultantes mataron a docenas de soldados, civiles y milicianos antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente.

Desde entonces se han llevado a cabo dos rondas de conversaciones de paz en Estambul —la última el jueves— pero terminaron sin acuerdo después de que Kabul se negó a proporcionar una garantía por escrito de que el TTP y otros grupos armados no usarían el territorio afgano contra Pakistán.

Un alto el fuego anterior y breve entre Pakistán y el TTP, mediado por Kabul en 2022, colapsó más tarde después de que el grupo acusara a Islamabad de violarlo.