El declive de la religión en 35 países en la última década, según Pew Research Center

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Pew Research Center documentó un descenso sostenido en la afiliación religiosa en 35 países entre 2010 y 2020, de acuerdo con su informe “How religion declines around the world”. El estudio muestra que en naciones de distintas regiones la proporción de personas que se identifican con alguna religión se redujo al menos cinco puntos porcentuales en ese periodo.

El análisis de Pew, con base en encuestas comparables realizadas en más de 80 países, identifica un patrón de cambio que los investigadores describen como un proceso en tres etapas: primero se reduce la participación en ritos religiosos, después la percepción de importancia de la religión en la vida cotidiana y, finalmente, la afiliación formal a una religión organizada.

Cambios destacados en América y Oceanía

Según el reporte, los descensos más pronunciados en la última década se registraron en países del continente americano y Oceanía. En Australia y Chile, la proporción de población que se identificó con alguna religión bajó 17 puntos porcentuales; en Uruguay, 16; y en Estados Unidos, 13 puntos. En Canadá, Nueva Zelanda y Argentina, la caída osciló entre 8 y 12 puntos porcentuales.

Los datos de Pew muestran que la tendencia no se limita a un tipo de creencia o denominación, sino que forma parte de un proceso general de distanciamiento respecto a las instituciones religiosas, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Un fenómeno transversal a distintos niveles de desarrollo

El informe indica que el declive religioso no depende exclusivamente del nivel económico o educativo de los países. En naciones europeas de altos ingresos, como el Reino Unido, Francia y Alemania, la reducción de la afiliación religiosa también fue significativa, pero en otros contextos con menor ingreso per cápita, como Sudáfrica o Brasil, la tendencia se replicó en magnitudes comparables.

El estudio puntualiza que los procesos de secularización, aunque diversos en sus causas, comparten elementos demográficos y culturales. En muchos países, las generaciones nacidas después de 1980 son las menos propensas a identificarse con una religión o a participar en actividades comunitarias religiosas.

La religión, menos relevante para la identidad personal

Pew Research Center explica que el descenso en la afiliación se vincula con la caída previa en la práctica religiosa. Las encuestas comparadas revelan que, incluso entre quienes continúan identificándose con una religión, la frecuencia de asistencia a servicios religiosos disminuyó durante la década analizada.

El porcentaje de personas que consideran la religión como “muy importante” en su vida también mostró reducciones notables en la mayoría de los países estudiados.

En Estados Unidos, por ejemplo, el número de adultos que se describen como cristianos cayó del 77% en 2010 al 64% en 2020, mientras que quienes se declaran sin afiliación religiosa —conocidos como “nones”— aumentaron del 17% al 29%.

Tendencias similares se observan en Reino Unido, donde los “nones” pasaron de 34% a 52% en el mismo periodo, y en Australia, donde subieron de 22% a 39%.

Tendencias globales por religión

El estudio complementario del Pew Research Center publicado el 9 de junio de 2025, “How the global religious landscape changed from 2010 to 2020”, muestra que, aunque el número absoluto de creyentes aumentó por el crecimiento poblacional global, la proporción de cristianos descendió de 30.6% a 28.8% de la población mundial.

Los musulmanes, en cambio, incrementaron su proporción del 23.2% al 25.6%. Otras religiones, como el hinduismo y el budismo, se mantuvieron estables en torno al 15% y 6%, respectivamente.

Las personas sin afiliación religiosa —incluidos ateos, agnósticos y quienes se identifican como “nada en particular”— pasaron del 16.3% al 17.9% de la población global.

Un fenómeno con evolución gradual

Pew subraya que la transición hacia sociedades con menor afiliación religiosa es gradual y no implica necesariamente la desaparición de la fe. Según el centro de investigación, las creencias espirituales persisten incluso cuando disminuye la participación institucional.

El informe plantea que el proceso tiende a desarrollarse en etapas. En la primera, se reduce la participación en servicios religiosos; en la segunda, la religión pierde peso como elemento de identidad personal; y en la tercera, disminuye la afiliación formal.

El ritmo de ese proceso varía entre países, pero el patrón general se ha replicado en las regiones analizadas.

Panorama hacia el cierre de 2025

A medida que el año 2025 se acerca a su cierre, los datos de Pew ofrecen un panorama de cómo la década previa marcó un punto de inflexión en la estructura religiosa mundial.

La investigación indica que el declive de la afiliación religiosa no se limita a una región específica, sino que constituye una tendencia compartida por sociedades con distintos niveles de desarrollo y tradiciones culturales.