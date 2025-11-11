Encarcelan en Reino Unido a la “Criptoreina” china por estafa de bitcoins con valor de 6 mil 600 mdd. Foto: Policía Metropolitana de Londres

LONDRES (AP).- Una mujer china que fue encontrada con 5 mil millones de libras (6 mil 600 millones de dólares) en Bitcoin, después de estafar a más de 128 mil personas en China en un esquema Ponzi, fue sentenciada este día por un tribunal del Reino Unido a más de 11 años de prisión.

La policía informó que la investigación sobre Zhimin Qian, de 47 años, llevó a los agentes a recuperar dispositivos que contenían 61 mil bitcoins, en la mayor incautación de criptomonedas del Reino Unido.

Qian, apodada “criptoreina” por los medios británicos, fue arrestada en abril de 2024 después de pasar años evadiendo a las autoridades y viviendo un estilo de vida “extravagante” en Europa, alojándose en hoteles de lujo en todo el continente y comprando joyas y relojes finos, dijeron los fiscales.

Según la policía, dirigía una estafa piramidal que atrajo a más de 128 mil personas para invertir en su negocio entre 2014 y 2017, incluyendo a muchas que invirtieron los ahorros de toda su vida y sus pensiones. Las autoridades afirmaron que almacenaba los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin.

Cuando llamó la atención de las autoridades chinas, Qian huyó al Reino Unido con una identidad falsa. Una vez en Londres, según la policía, alquiló una casa lujosa por más de 17 mil libras (23 mil dólares) al mes e intentó, sin éxito, comprar propiedades multimillonarias para convertir los bitcoins.

Los investigadores encontraron notas escritas por Qian que documentaban sus aspiraciones, incluida su “intención de convertirse en monarca de Liberland, un país autoproclamado que consiste en una franja de tierra entre Croacia y Serbia”.

Según dijeron, otras notas mostraban a Qian detallando sus esperanzas de “conocer a un duque y a un miembro de la realeza”.

La jueza Sally-Ann Hales dijo que Qian fue el artífice de los crímenes de principio a fin.

“Su motivación fue la pura avaricia. Abandonó China sin pensar en las personas cuyas inversiones había robado y disfrutó durante un tiempo de un estilo de vida lujoso. Mintió y conspiró, buscando siempre su propio beneficio”, dijo Hales.

La empresaria, que se había declarado culpable de delitos de blanqueo de dinero y de transferencia y posesión de bienes de origen delictivo, fue condenada el martes a 11 años y ocho meses en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Fue condenada junto a su cómplice, Seng Hok Ling, de 47 años, ciudadano malasio acusado de ayudar a Qian a transferir y blanquear criptomonedas. Ling fue encarcelado en el mismo tribunal durante cuatro años y once meses tras declararse culpable de un cargo de transferencia de bienes procedentes de actividades delictivas.