Número de muertos por huracán Melissa en Jamaica asciende a 45; hay 15 desaparecidos

Número de muertos por el huracán Melissa en Jamaica asciende a 45; hay 15 desaparecidos. Foto: europa press

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- El número de muertos confirmados por el huracán Melissa en Jamaica ascendió a 45, y otras 15 personas permanecen desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Se espera que aumente el número de muertos, mientras las autoridades siguen intentando llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la catastrófica tormenta de categoría 5 tocó tierra en el oeste de Jamaica el 28 de octubre.

Los helicópteros han estado lanzando alimentos y otros suministros básicos en esas dos comunidades, dijo Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Dijo que la tormenta ha desplazado a 30 mil familias, y que mil 100 personas siguen viviendo en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, afirmó que el refugio sigue siendo una preocupación importante, ya que 40 mil lonas no se han podido entregar debido a que las carreteras están dañadas y bloqueadas.

Casi tres docenas de carreteras permanecen bloqueadas mientras los equipos continúan retirando los escombros, dijo Gayle.

Los funcionarios señalaron que el 50% de los clientes tienen servicio móvil y que más del 70% de los clientes ahora tienen agua.

Mientras tanto, las cuadrillas han restablecido el suministro eléctrico a más del 60% de los clientes.

“Este es un hito importante dada la magnitud de la destrucción”, dijo Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la compañía eléctrica de Jamaica.

Señaló que este martes se restableció el suministro eléctrico al aeropuerto internacional de Montego Bay.

El huracán Melissa fue uno de los huracanes atlánticos más fuertes jamás registrados. Devastó la región occidental de Jamaica y luego tocó tierra en el este de Cuba, donde destruyó casas y cultivos.

Haq afirmó que más de 54 mil personas en Cuba no han podido regresar a sus hogares, incluyendo 7 mil 500 que viven en albergues oficiales. Señaló que el número de centros de salud afectados aumentó de 460 a más de 600, mientras que el número de viviendas dañadas ascendió de 60 mil a 90 mil.

La tormenta también provocó graves inundaciones en el suroeste de Haití, donde se le atribuyeron al menos 43 muertes. Petit Goâve fue una de las comunidades más afectadas de la región, donde funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de la ONU distribuyeron alimentos a más de 40 mil personas.

La ayuda humanitaria ha estado llegando en abundancia a las tres naciones mientras la población lucha por recuperarse de la tormenta.

El lunes, el gobierno estadunidense anunció fondos adicionales por valor de 10 millones de dólares para Jamaica y otros 2.5 millones para Haití, lo que hace un total de casi 37 millones de dólares para las naciones afectadas, entre ellas Cuba y las Bahamas.