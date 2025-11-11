Prófuga evade a la policía por cuatro condados de California antes de huir a México (Video)

Helicópteros de los noticieros siguieron a la minivan mientras esta se desviaba para evitar una tira de púas que la patrulla colocó en su camino. Foto: Especial

LOS ÁNGELES (AP) — En el sur de California, donde las persecuciones policiales son comunes, esta fue una para recordar.

Una sospechosa en una minivan presuntamente robada el lunes llevó a las autoridades en una persecución de dos horas y 274 kilómetros (170 millas) a través de cuatro condados que terminó con su escape hacia México, informaron las autoridades.

Comenzó alrededor de las 11 a.m. cuando los agentes respondieron a informes de un Toyota Sienna robado frente a un hogar de rehabilitación en Thousand Oaks, a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al noroeste de Los Ángeles, indicó la policía del condado Ventura.

Los agentes persiguieron el vehículo a velocidades que alcanzaron los 145 km/h (las 90 mph). La Patrulla de Caminos de California se hizo cargo de la persecución mientras la minivan se dirigía hacia el sur por la Interestatal 405 hacia el condado Los Ángeles.

Helicópteros de los noticieros siguieron a la minivan mientras esta se desviaba para evitar una tira de púas que la patrulla colocó en su camino. La sospechosa evadió otra barrera antes de acelerar hacia el condado Orange por la Interestatal 5.

This stolen minivan pursuit started around 10:50am in Ventura County. We tracked it down the 101 and 405, through Orange County, and into San Diego County before handing it off to the SD helicopter.



It kept going! Authorities confirmed it crossed the Mexican border around 1pm. pic.twitter.com/0QDggSpNes — Julia Deng (@Julia_Deng) November 11, 2025

Después de que la persecución llegó al condado San Diego, la policía notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza poco después de la 1 p.m. que el vehículo se acercaba a la frontera con México.

La policía abandonó la persecución por la Ruta Estatal 905 alrededor de la 1:20 p.m. debido a preocupaciones de seguridad pública, una práctica común en persecuciones cerca de la frontera para proteger a policías y automovilistas.

"No queremos que este carro entre a la fuerza en el cruce fronterizo y lastime a personas", manifestó el sargento de la patrulla vial Esteban Hernández al Los Angeles Times.

Poco antes de la 1:30 p.m., los agentes de la patrulla vial fueron notificados de que la minivan había cruzado por el paso de San Ysidro hacia México, señaló Hernández.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron el martes a una solicitud de detalles.

La sospechosa fue identificada como una mujer de 29 años que vivía en la instalación de rehabilitación en el condado Ventura.