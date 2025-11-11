Reporteros Sin Fronteras España premia a periodistas de Gaza y a la prensa valenciana

MADRID, España (apro).- Los periodistas de Gaza Motaz Azaiza y Ola al Zanoun, así como Minerva Mínguez y Arturo Checa, de los diarios Levante-EMV y Las Provincias de la prensa Valenciana, fueron los ganadores de los primeros premios de Reporteros Sin Fronteras España (RSF).

“Estos galardones son un reconocimiento al trabajo de todos aquellos que nos han precedido en RSF España y una forma de visibilizar el meritorio trabajo que hacen los periodistas de nuestro país en el ámbito local e igualmente pretende dejar constancia de la terrible tragedia que viven los periodistas gazatíes y sus familias desde hace 20 meses”, afirmó el presidente de RSF España, Alfonso Bauluz.

La ceremonia de entrega de esta primera edición se realizó este martes 11 de noviembre de 2025 en el Auditorio CaixaForum de Madrid, España, donde se dieron cita destacadas personalidades del ámbito institucional, cultural, académico, económico y periodístico.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra este año el 30 aniversario de su fundación en España y para conmemorarlo, creó los Premios RSF España, unos galardones que nacen con vocación de continuidad.

Su objetivo es reconocer la labor de periodistas, medios, instituciones o colectivos que hayan demostrado un compromiso excepcional con la libertad de prensa, la ética periodística, el derecho a la información y la lucha contra la desinformación, a través de dos categorías: Premio Nacional RSF España y Premio Internacional RSF España.

En la categoría Premio Nacional RSF España, ha sido distinguida la prensa local valenciana, representada por los periodistas Minerva Mínguez del Levante-El Mercantil Valenciano y Arturo Checa de Las Provincias, por su labor en la cobertura de la DANA.

Mientras que el Premio Internacional RSF España ha recaído en el fotorreportero Motaz Azaiza y en la experimentada periodista y corresponsal de RSF en Palestina, Ola al Zanoun, en representación de todos los periodistas de Gaza.

Premio Nacional RSF España

En la categoría nacional, el jurado formado por 30 destacadas personalidades del ámbito periodístico y académico, ha decidido reconocer a la prensa local valenciana por su cobertura de la DANA. En representación del colectivo profesional, han sido premiados Minerva Mínguez, especialista en información de Medioambiente y responsable de la coordinación informativa de la DANA en el diario Levante-El Mercantil Valenciano (Prensa Ibérica), y Arturo Checa, jefe de sección de Valencia de Las Provincias (Vocento).

“Es una alegría recibir este premio que valora el esfuerzo de toda nuestra redacción al completo, el mejor equipo humano y profesional, y que lo ha dado todo durante una cobertura tan compleja y exigente como ha sido esta catástrofe sin precedentes”.

Minerva Mínguez, coordinadora de la información de la DANA y especialista en Medioambiente de Levante-EMV manifestó que “este premio es para todos los periodistas que estuvieron en lo más cruento de la DANA, muchos sacando barro en sus casas y al mismo tiempo informando, víctimas y notarios, enfrentándose a un reto sin precedentes, con profesionalidad y compromiso”.

Levante-EMV, fundado en 1872, y Las Provincias, en 1866, son cabeceras históricas de la Comunidad Valenciana, pilares del periodismo de proximidad y servicio a la ciudadanía.

Premio Internacional RSF España

En la categoría “Premio Internacional RSF España”, el galardón ha sido otorgado a los periodistas palestinos de Gaza, representados por el fotoperiodista Motaz Azaiza y la reportera Ola al Zanoun, corresponsal en Palestina de RSF Internacional.

Motaz Azaiza, de 26 años, se ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo palestino. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, ha documentado la situación en Gaza a través de sus cuentas en redes sociales, seguidas por casi 17 millones de personas (entre Instagram y X).

En enero de 2024, tras la pérdida de 15 miembros de su familia en un bombardeo, logró salir de la Franja. Actualmente, colabora con UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Estados Unidos, donde realiza la gira “Gaza through my lens” (“Gaza, a través de mi objetivo”) por diversas ciudades del país.

Tras recibir la noticia Motaz Azaiza afirmó que “es un gran honor recibir este reconocimiento, y estoy profundamente agradecido por la valoración del esfuerzo de todos los periodistas palestinos en la Franja de Gaza”.

Mientras que Ola al Zanoun, periodista experimentada y corresponsal de RSF Internacional en Palestina, fue desplazada en varias ocasiones junto a su marido, el también periodista Adel al Zanoun, y sus cuatro hijos, debido a la ofensiva israelí. Su vivienda fue destruida en un bombardeo y la reportera resultó herida en una pierna. Hace casi un año lograron salir de la Franja y establecerse en Egipto, donde residen actualmente.

“Estoy muy feliz de recibir este premio. Para mi familia y para mí es un momento muy especial. Mis hijos se alegraron mucho al conocer la noticia”, expresó a RSF España.

Cabe resaltar que, durante los 20 meses de ofensiva israelí, RSF no ha cesado en su labor de denuncia por la masacre de Israel contra la prensa palestina donde más de 200 profesionales de los medios han sido asesinados por el Ejército israelí, la mayor matanza de periodistas jamás registrada por RSF.

Por esta situación, Reporteros Sin Fronteras ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos por Israel contra periodistas y también contra Hamas por el asesinato de un periodista israelí que cubría el ataque del 7 de octubre.

Recientemente, RSF lideró una iniciativa jurídica sin precedentes solicitando al tribunal internacional que reconozca a los periodistas palestinos como víctimas de crímenes de guerra.

Además, RSF ha desplegado también un dispositivo de apoyo sobre el terreno, movilizando más de 100.000 euros para asistir a 250 periodistas en Gaza, a través de asociaciones locales.

El jurado de los Premios RSF España estuvo conformado por:

Pepa Bueno, exdirectora de El País; Julián Quirós, director de ABC; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Maribel Sánchez Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE; Jordi Juan Raja, director de La Vanguardia; Montserrat Domínguez, exdirectora de Contenidos de Cadena SER; Francisco Moreno, director de Informativos del grupo Mediaset; Mamen Mendizábal, periodista y directora de “Anatomía de…”; Javier García Vila, director de Europa Press; Rosa María Calaf, reportera y corresponsal; Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón; Montserrat Arbós, directora del Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa FCRI Blanquerna; Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE; María Teresa del Val, directora de la Fundación General de la Universidad de Alcalá; José Manuel González Huesa, director general de Servimedia; Patricia Gil, cofundadora de la Fundación Miguel Gil Moreno; Nacho Cardero, director de El Confidencial; Charo Sádaba, catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra; Joaquín Manso, director de El Mundo; Marta Saavedra, vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija; Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Cristina Zurutuza, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge; José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Miguel Hernández de Elche y coordinador de #EspacioSeguroRSF; María Rey, presidenta de la APM; Pedro Lechuga, presidente de la Red de Colegios de Profesionales de Periodistas; Clara Jiménez, directora de Maldita.es; Ana Pastor, fundadora de Newtral; Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs (PSIA) de Sciences Po; y Jaime Abello, director general y cofundador de la Fundación Gabo.

