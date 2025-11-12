China y España firman acuerdos para fortalecer la cooperación durante visita del rey Felipe VI

El rey Felipe VI de España, a la izquierda, y el presidente de China, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China. Foto: AP

BEIJING (AP) — El rey Felipe VI de España y el presidente chino, Xi Jinping, firmaron acuerdos sobre intercambios lingüísticos y otras áreas el miércoles, y ambas partes prometieron fortalecer su cooperación.

La visita del monarca se produce mientras España, la cuarta economía más grande de la eurozona, continúa su cortejo a China y la inversión china en un momento de tensiones en la relación con Estados Unidos durante el gobierno del presidente Donald Trump. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo en abril su tercera visita a China en otros tantos años.

En los últimos años, España ha sido uno de los países de la Unión Europea más cordiales con China.

Felipe y la reina Letizia fueron recibidos por Xi y su esposa, Peng Liyuan, frente al Gran Salón del Pueblo de Beijing, con una actuación de la banda militar y una salva de 21 cañonazos. Esta es la primera visita de Estado del rey español a China. Le acompañaba el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

“China está lista para trabajar mano a mano con España para construir una asociación estratégica integral que sea más estable estratégicamente, más dinámica en desarrollo y más influyente internacionalmente”, dijo Xi, especialmente mientras la situación internacional es “compleja y volátil”. Dijo que China también importaría más productos españoles, sin especificar, según un resumen de la reunión de la agencia oficial de noticias Xinhua.

Felipe y Xi firmaron acuerdos que promueven la cooperación en intercambios lingüísticos, asuntos económicos y exportación de productos acuáticos a China.

Felipe también tiene previsto reunirse con el primer ministro chino, Li Qiang y Zhao Leji, presidente del principal órgano legislativo de China.

La primera parada del monarca en China fue la ciudad de Chengdu, donde asistió a un foro empresarial España-China con los ministros españoles de Exteriores y Economía y varios líderes empresariales españoles.

España ha adoptado una postura menos confrontacional hacia China y ha buscado reposicionar las relaciones comerciales con el país, cuyas exportaciones a España son mucho mayores que las de la nación ibérica de 49,4 millones de personas a China, que tiene una población de más de 1.400 millones.

Después de reunirse con Xi en abril, Sánchez expresó que España estaba a favor de “relaciones más equilibradas entre la Unión Europea y China”. La UE negocia los términos comerciales en nombre de los 27 países miembros.

La última vez que un monarca español visitó China en un viaje oficial de estado fue en 2007. Xi visitó España por última vez en 2018.

España generó más de la mitad de su electricidad el año pasado a partir de fuentes renovables y necesita materias primas críticas chinas, paneles solares y tecnologías verdes en su transición para alejarse de los combustibles fósiles, como otros países de la UE. Xi dijo que ambas partes podrían explorar más la cooperación en energía renovable e inteligencia artificial.

El año pasado, la empresa china de baterías eléctricas CATL anunció la formación de una empresa conjunta con la automotriz Stellantis para construir una fábrica de baterías en el norte de España. Eso siguió a acuerdos entre España y las empresas chinas Envision y Hygreen Energy para construir infraestructura de hidrógeno verde en el país.