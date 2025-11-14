Inteligencia Artificial
Papa León XIV pide proteger la dignidad infantil ante la inteligencia artificial“El uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas”, señaló el Pontífice, subrayando la vulnerabilidad de los jóvenes frente a los algoritmos capaces de influir en sus decisiones y preferencias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En su encuentro con los participantes de la conferencia “La dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial”, el Papa León XIV les advirtió sobre los riesgos que la tecnología puede representar para los menores y exhortó a una acción conjunta de padres, educadores, gobiernos y comunidades para garantizar su bienestar y su desarrollo integral.
“Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la manipulación mediante algoritmos de inteligencia artificial que pueden influir en sus decisiones y preferencias. Es esencial que padres y educadores sean conscientes de estas dinámicas, y que se desarrollen herramientas para orientar y acompañar la interacción de los jóvenes con la tecnología.”
León XIV insistió en la responsabilidad de los adultos, a quienes definió como “artesanos de la educación”, y en la necesidad de promover una “educación digital” que forme a los menores en el uso responsable de las nuevas tecnologías.
El Papa instó a los gobiernos y organismos internacionales a actualizar las leyes de protección de datos y a establecer normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial, de modo que esta sea “una aliada y no una amenaza” para el crecimiento de las nuevas generaciones.
“Es importante redactar y aplicar directrices éticas, pero eso no basta. Se necesitan esfuerzos educativos constantes, cotidianos, realizados por adultos formados y apoyados en redes de colaboración. Este proceso implica comprender los riesgos que tanto el uso de la inteligencia artificial como el acceso digital prematuro, ilimitado y sin supervisión pueden representar para las relaciones y el desarrollo de los jóvenes.”