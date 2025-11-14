Papa León XIV pide proteger la dignidad infantil ante la inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En su encuentro con los participantes de la conferencia “La dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial”, el Papa León XIV les advirtió sobre los riesgos que la tecnología puede representar para los menores y exhortó a una acción conjunta de padres, educadores, gobiernos y comunidades para garantizar su bienestar y su desarrollo integral.

“El uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas”, señaló el Pontífice, subrayando la vulnerabilidad de los jóvenes frente a los algoritmos capaces de influir en sus decisiones y preferencias.

“Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la manipulación mediante algoritmos de inteligencia artificial que pueden influir en sus decisiones y preferencias. Es esencial que padres y educadores sean conscientes de estas dinámicas, y que se desarrollen herramientas para orientar y acompañar la interacción de los jóvenes con la tecnología.”

León XIV insistió en la responsabilidad de los adultos, a quienes definió como “artesanos de la educación”, y en la necesidad de promover una “educación digital” que forme a los menores en el uso responsable de las nuevas tecnologías.

El Papa instó a los gobiernos y organismos internacionales a actualizar las leyes de protección de datos y a establecer normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial, de modo que esta sea “una aliada y no una amenaza” para el crecimiento de las nuevas generaciones.

“Es importante redactar y aplicar directrices éticas, pero eso no basta. Se necesitan esfuerzos educativos constantes, cotidianos, realizados por adultos formados y apoyados en redes de colaboración. Este proceso implica comprender los riesgos que tanto el uso de la inteligencia artificial como el acceso digital prematuro, ilimitado y sin supervisión pueden representar para las relaciones y el desarrollo de los jóvenes.”