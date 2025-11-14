Pentágono lanza otro ataque a lancha en el Caribe y llega a la cifra de 80 ejecuciones extrajudicial

WASHINGTON (apro). – El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque en contra de una lancha rápida en las aguas del Caribe que presuntamente transportaba narcóticos y ejecutó extrajudicialmente a las cuatro personas que viajaban en ella.

Varios medios de comunicación estadunidenses como The New York Times y The Atlantic, reportaron el nuevo ataque llevado a cabo por el Comando Sur en el Caribe, adelantándose a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que acostumbra a dar a conocer estas operaciones bélicas.

El último mensaje que Hegseth colocó en su cuenta oficial en la plataforma de X, hace referencia al anuncio de la Operación Lanza del Sur, que el Comando Sur lleva a cabo para socavar al trasiego de drogas destinado a Estados Unidos y procedente del Hemisferio Occidental.

Los medios que reportaron el nuevo ataque militar en aguas del Caribe citan a funcionarios del Pentágono que bajo el escudo del anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Donald Trump, se le adelantaron a Hegseth.

Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha y contando, el Comando Sur ha llevado a cabo la destrucción de 20 embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico bajo el argumento de que de acuerdo con su sistema de inteligencia los navíos y sus tripulantes llevaban narcóticos.

Ni Hegseth, la Casa Blanca ni el Departamento de Guerra, han desmentido los reportes respecto al nuevo ataque del Comando Sur contra presuntos narcoterroristas, acciones bélicas que sin evidencia de las acusaciones ya tiene un saldo de 80 ejecuciones extrajudiciales.

“El presidente Trump ordenó tomar acciones y el Departamento de Guerra cumple la orden. Hoy estoy anunciando la Operación Lanza del Sur liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur cuya misión es defender nuestra seguridad nacional, remover a los narcoterroristas de nuestro Hemisferio y mantener seguro a nuestro país frente a las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es vecino de Estados Unidos y nosotros lo vamos a proteger”, escribió Hegseth este jueves en su cuenta en X.

El nuevo ataque del Pentágono contra presuntos narcoterroristas que trasiegas narcóticos ocurre al mismo tiempo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló un acuerdo con el gobierno de Trump para contener de manera conjunta al trasiego de drogas por vía marítima.

“Es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones”, dijo este jueves la presidenta Sheinbaum.