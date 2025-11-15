Primeras lluvias invernales fuertes azotan refugios improvisados de Gaza

Muhannad Abu Muharib, de 27 años, refuerza su tienda de campaña luego que resultara dañada por la tormenta en un campamento temporal en la playa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 15 de noviembre de 2025. Foto: Foto AP/Abdel Kareem Hana

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — La primera lluvia invernal intensa envió agua en cascada, este sábado, por el extenso campamento de tiendas de Muwasi en la Franja de Gaza, cuando el territorio batalla para hacer frente a las inundaciones y la infraestructura devastada tras dos años de ataques israelíes.

Los residentes intentaron cavar zanjas para desviar el agua y evitar que inundara sus tiendas, cuando la lluvia que comenzó el viernes se filtraba a través de lonas desgarradas y refugios improvisados. Las lluvias empaparon las escasas pertenencias que las familias han logrado salvar. Los fuertes vientos también pueden volcar tiendas y mermar los intentos de las familias de reunir alimentos y suministros al momento en que se avecina otro invierno sombrío.

Hace dos semanas, Bassil Naggar compró una nueva tienda de campaña en el mercado negro por 2 mil 300 nuevos séqueles israelíes (712.50 dólares), porque el sol abrasador de verano había desgastado su antigua tienda. Aun así, el agua de lluvia se filtró.

"Pasé todo el viernes sacando agua de mi tienda", comentó Naggar, añadiendo que las tiendas y pertenencias de sus vecinos estaban completamente destrozadas. “Los charcos de agua tienen varios centímetros de altura y no hay un drenaje adecuado”.

Niños descalzos chapoteaban en los charcos y las mujeres preparaban té afuera bajo nubes oscuras. Algunos intentaron refugiarse en edificios destruidos, incluso aquellos en riesgo de colapso, con agujeros abiertos cubiertos por trozos de plástico.

Según la ONU, Muwasi albergó hasta 425 mil palestinos desplazados este verano pasado, la gran mayoría viviendo en tiendas de campaña temporales improvisadas, luego que la ofensiva de Israel con Hamás desplazara a la mayor parte de la población de Gaza, que supera los 2 millones de personas.

Muwasi era en gran parte dunas no desarrolladas antes que el Ejército israelí lo designara como una zona humanitaria al inicio de los devastadores ataques israelíes.

El organismo de defensa israelí, a cargo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, afirmó que está permitiendo la entrada de materiales para el invierno, incluidos mantas y lonas pesadas, pero las organizaciones de ayuda advierten que los esfuerzos están lejos de ser suficientes cuando las temperaturas caen en invierno y el viento azota desde el mar Mediterráneo.

Se prevé votación de la ONU para el lunes

La primera etapa del acuerdo de alto el fuego está llegando a su fin. La siguiente etapa, aún más desafiante, exige la creación de un órgano de gobierno para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. No está claro en qué punto se encuentran ambas cuestiones. Otra pregunta pendiente es el desarme propuesto de Hamás.

Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU someta a votación el lunes una propuesta de Estados Unidos para un mandato de la ONU para una fuerza de estabilización en Gaza, a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.

El genocidio, reconocido así por la ONU, Amnistía Internacional y expertos en la materia, inició el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa en el sur de Israel, matando a unas mil 200 personas, y tomando a 251 rehenes, tras más de 70 años de ocupación Israelí sobre el territorio palestino.

Hamas todavía conserva los cadáveres de tres rehenes, que Israel exige a cambio antes de avanzar a la segunda etapa del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre.

Hamás ha señalado que la devastación del territorio está complicando los esfuerzos para encontrar los restos, pero Israel ha acusado a la organización de demorarse.

“Hemos pasado por este largo viaje y nos queda un poco, sólo un poco más”, dijo el exrehén Maksym Harkin durante la protesta semanal en Tel Aviv, Israel, en la que se exige el retorno de todos los rehénes.

Israel ha estado devolviendo los cuerpos de 15 palestinos, muchos de ellos con huellas de tortura, por los restos de cada rehén israelí. El Ministerio de Salud de Gaza indicó el sábado que Israel había devuelto 330 cadáveres, y sólo 97 habían sido identificados al momento de su retorno. Autoridades de salud en Gaza señalan que las identificaciones se complican por la falta de kits de pruebas de ADN.

El Ejército de Israel ha matado a 69 mil100 personas en Gaza, incluyendo muchas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos; el ministerio mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.