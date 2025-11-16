Alemania cancela subasta de objetos del Holocausto tras queja de sobrevivientes

La estrella de David en el monumento judío del campo de concentración de Dachau, donde más de 43.000 personas fueron asesinadas y más de 200.000 fueron encarceladas durante el terror nazi entre 1933 y 1945, en Dachau, Alemania, el 24 de abril de 2025, pocos días antes del 80 aniversario de la liberación del campo.. Foto: AP/Matthias Schrader

BERLÍN (AP).- El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia dijo este día que se canceló en Alemania una subasta “ofensiva” de objetos del Holocausto, transmitiendo información de su homólogo alemán, tras las quejas de supervivientes del Holocausto.

Radoslaw Sikorski hizo estas declaraciones en la plataforma X, afirmando que él y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, “coincidieron en que tal escándalo debía evitarse”. El máximo diplomático polaco agradeció a Wadephul la información sobre la cancelación de la subasta.

Anteriormente, un grupo de sobrevivientes del Holocausto pidió a la casa de subastas alemana Felzmann que cancelara la venta prevista para el lunes de cientos de objetos relacionados con el Holocausto, incluidas cartas escritas por prisioneros y otros documentos que identifican a muchas personas por su nombre.

La información sobre la subasta publicada en la página web de Auktionhaus Felzmann el domingo por la mañana ya no aparecía a media tarde. La casa de subastas no respondió de inmediato a las llamadas, el correo electrónico ni el mensaje de texto enviados ese mismo día.

La colección de más de 600 lotes subastada en Neuss, al oeste de Düsseldorf, incluía cartas escritas por prisioneros de campos de concentración alemanes a sus seres queridos, fichas de la Gestapo y otros documentos de los perpetradores, según informó la agencia de noticias alemana dpa. La subasta se tituló “El Sistema del Terror”.

“Para las víctimas de la persecución nazi y los supervivientes del Holocausto, esta subasta es una empresa cínica y desvergonzada que los deja indignados y sin palabras”, dijo Christoph Heubner, vicepresidente ejecutivo del Comité Internacional de Auschwitz, un grupo de supervivientes con sede en Berlín, en un comunicado el sábado.

“Su historia y el sufrimiento de todos los perseguidos y asesinados por los nazis se están explotando con fines comerciales”, añadió. El comité afirmó que en muchos de los documentos se podían identificar los nombres de las personas.

Heubner afirmó que esos documentos sobre la persecución y el Holocausto “pertenecen a las familias de las víctimas. Deberían exhibirse en museos o exposiciones conmemorativas y no degradarse a meras mercancías”.