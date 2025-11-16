EU declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

MADRID, (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus supuestos vínculos con las autoridades de Venezuela y que le ha servido como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe.

Así lo anunció este domingo el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha vuelto a acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros cargos de su "régimen ilegítimo" de dirigir esta organización. "Han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela".

La cartera diplomática estadunidense justificó su decisión asegurando que el Cártel de los Soles, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa --incluidas en la misma lista-- es "responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa".

Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", concluyó el Departamento dirigido por Marco Rubio.

Por su parte, el presidente Donald Trump, ha apuntado en las últimas horas a que su Administración mantendría "conversaciones" con su homólogo venezolano, por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros) al responsabilizarlo directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.

"Es posible que debatamos, que tengamos algunas conversaciones con Maduro. Veremos en qué resulta. A ellos les gustaría hablar", ha señalado en declaraciones a la prensa.

Preguntado sobre el Cártel de los Soles, el inquilino de la Casa Blanca ha descartado que tenga entre sus objetivos los activos de Maduro, indicando que la declaración de esta banda como organización terrorista extranjera "nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo".

El anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los constantes ataques a supuestas narcolanchas en el mar Caribe que ya han dejado más de 70 muertos.