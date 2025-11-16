Nicolás Maduro canta "Imagine" de John Lennon mientras habla sobre las tensiones con EU (Video)

Nicolás Maduro canta "Imagine" de John Lennon mientras habla sobre las tensiones con EU. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sábado 15 de noviembre, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, participó en un acto oficial con sus seguidores en Caracas, donde recordó al músico inglés John Lennon e incluso cantó parte de uno de sus temas más emblemáticos: “Imagine”.

La aparición pública de Maduro y sus declaraciones sobre la búsqueda de la paz se producen en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, en medio de la presencia de buques de guerra en el Caribe, cerca de la costa venezolana, que según el gobierno de Trump tienen como objetivo combatir el narcotráfico.

Durante la presentación que ofreció frente a cientos de simpatizantes, el mandatario hizo un llamado a “hacer todo por la paz, como dijo John Lennon” y después entonó una parte de la canción que aparece en el álbum “Imagine” de 1971.

Mientras cantaba, Maduro afirmó que los jóvenes “deberían buscar la letra”, pues la considera “una inspiración para todos los tiempos, un himno para todas las épocas y generaciones, un regalo de Lennon a la humanidad”.