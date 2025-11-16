Portaaviones estadunidense llega al Caribe en importante despliegue cerca de Venezuela

WASHINGTON (AP) — El portaaviones más avanzado de Estados Unidos llegó al Mar Caribe el domingo en una demostración del poder militar, despertando interrogantes sobre qué busca la administración Trump con el masivo despliegue de tropas y armamento en Latinoamérica.

La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciada por la Marina en un comunicado, marca un momento importante en lo que la administración insiste es una operación antidrogas, pero que ha sido vista como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump ha matado al menos a 80 personas en 20 ataques a pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental.

El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadunidense en la región en generaciones.

Con su llegada, la misión "Operación Lanza del Sur" incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12 mil marineros e infantes de marina.

El grupo de ataque del portaaviones, que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores de misiles guiados, transitó el Paso de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas el domingo por la mañana, declaró la Marina en un comunicado.

El contralmirante Paul Lanzilotta, quien comanda el grupo de ataque, afirmó que reforzará una fuerza de buques de guerra para "proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el Hemisferio Occidental".

El almirante Alvin Holsey, el comandante que supervisa el Caribe y América Latina, indicó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses "están listas para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región".

Holsey, quien se retirará el próximo mes después de solo un año en el cargo, dijo que el despliegue del grupo de ataque es "un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del Hemisferio Occidental y la seguridad del territorio estadounidense".

En Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros (7 millas) de Venezuela en su punto más cercano, funcionarios del gobierno sostuvieron que las tropas han comenzado "ejercicios de entrenamiento" con el ejército estadounidense que se extenderán durante gran parte de la semana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, describió los ejercicios conjuntos como los segundos en menos de un mes y aseguró que buscan abordar el crimen violento en la nación insular, que se ha convertido en un punto de escala para los envíos de drogas con destino a Europa y América del Norte. El primer ministro ha sido un firme defensor de los ataques militares de Estados Unidos.

Los ejercicios incluirán a marines de la 22ª Unidad Expedicionaria que han estado estacionados a bordo de los barcos de la Marina que han estado acechando frente a la costa de Venezuela durante meses.

El gobierno de Venezuela ha descrito los ejercicios de entrenamiento como un acto de agresión. Hasta ahora no ha habido comentarios de Venezuela sobre la llegada del portaaviones.

Mientras tanto, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, indicó el domingo que las tropas estadounidenses han estado entrenando en Panamá, subrayando el enfoque creciente de la administración en América Latina.

"Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá. Estaríamos listos para actuar en lo que sea que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth necesiten", dijo a "Face the Nation" de CBS.

La administración ha insistido en que el despliegue se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado evidencia que respalde sus afirmaciones de que los muertos en las embarcaciones eran "narcoterroristas". Trump ha indicado que la acción militar se expandirá más allá de los ataques por mar, diciendo que Estados Unidos "detendrá las drogas que entran por tierra".

Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo portaaviones para presionar y disuadir la agresión de otras naciones porque sus aviones pueden atacar objetivos en el interior de otro país. Algunos expertos dicen que el Ford no está bien adaptado para luchar contra los cárteles, pero podría ser un instrumento efectivo de intimidación contra Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, quien fue ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado, como el líder legítimo de Venezuela. Rubio ha calificado al gobierno de Venezuela como una "organización de transbordo" que coopera abiertamente con quienes trafican drogas.

Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, ha dicho que el gobierno estadounidense está "fabricando" una guerra contra él. En su página de Facebook, Maduro escribió el domingo que el pueblo venezolano está listo para defender al país contra cualquier agresión.

El gobierno de Venezuela recientemente promocionó una movilización "masiva" de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses. Maduro y otros funcionarios del partido socialista de Venezuela también han estado asistiendo a manifestaciones este fin de semana para respaldar la creación de comités vecinales que estarán a cargo de aumentar la membresía en el partido socialista de Venezuela y promover las políticas del partido.

Trump ha justificado los ataques a las embarcaciones de drogas diciendo que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga mientras afirma que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Ha enfrentado resistencia de líderes en la región, el jefe de derechos humanos de la ONU y legisladores estadounidenses, incluidos republicanos, que han presionado por más información sobre quién está siendo atacado y la justificación legal para los ataques a las embarcaciones.

Sin embargo, los republicanos del Senado votaron recientemente para rechazar una legislación que habría puesto un límite a la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los expertos no están de acuerdo sobre si los aviones de guerra estadounidenses pueden ser utilizados para atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela. De cualquier manera, el buque de guerra de 100.000 toneladas está enviando un mensaje.

"Este es el ancla de lo que significa tener nuevamente el poder militar de Estados Unidos en América Latina", indicó Elizabeth Dickinson, analista senior del Grupo Internacional de Crisis para la región de los Andes. "Y ha generado muchas ansiedades en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todos están observando esto con cierta expectación para ver cuán dispuestos están los Estados Unidos a realmente usar la fuerza militar".