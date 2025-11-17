Trump apoya voto de republicanos de cámara baja sobre archivos de Epstein

Manifestantes sostienen carteles donde exigen la divulgación de los archivos de Epstein durante una protesta de "No Kings" en el centro de Las Vegas el 8 de octubre de 2025. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar sobre liberar los archivos en el caso de Jeffrey Epstein, un sorprendente cambio de postura tras haber rechazado previamente la propuesta, que un número creciente de miembros de su propio partido apoyan.

“No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, escribió Trump en las redes sociales el domingo por la noche después de aterrizar en la Base Conjunta Andrews tras un fin de semana en Florida.

Trump hizo la declaración tras una feroz lucha dentro del Partido Republicano sobre los archivos, incluyendo una división cada vez más desagradable con la legisladora de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien había sido una de sus más fervientes partidarias.

El cambio de postura del presidente es un reconocimiento implícito de que los partidarios de la medida tienen suficientes votos para aprobarla en la Cámara de Representantes, aunque su futuro en el Senado es incierto.

Es una inusual retracción de Trump debido a la oposición dentro del Partido Republicano. En su regreso al cargo y en su segundo mandato como presidente, Trump ha consolidado en gran medida el poder en el Partido Republicano.

“¡NO ME IMPORTA!” escribió Trump en su publicación en redes sociales. “Lo único que me importa es que los republicanos VUELVAN A CENTRARSE EN EL OBJETIVO”.

Los legisladores que apoyan el proyecto de ley han pronosticado una contundente victoria en la cámara baja esta semana con una “avalancha de republicanos” votando a favor, desafiando al liderazgo del Partido Republicano y al presidente.

En su oposición a la propuesta, Trump incluso se acercó a dos de los legisladores republicanos que la firmaron. Una, la congresista de Colorado Lauren Boebert, se reunió la semana pasada con funcionarios del gobierno en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para discutirlo.

El proyecto de ley obligará al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información acerca de la investigación de su muerte en una prisión federal. Se permitirá redactar información sobre las víctimas de Epstein o pesquisas federales en curso.

“Podría haber 100 o más” votos de republicanos, afirmó el congresista de Kentucky Thomas Massie, entre los legisladores que hablaron sobre la ley el domingo en programas de noticias. “Espero obtener una mayoría a prueba de veto en esta ley cuando se someta a votación”.

Massie y el congresista de California, Ro Khanna, presentaron una petición de dispensa en julio para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Esa es una herramienta que rara vez tiene éxito y que permite que la mayoría de los miembros pase por alto a los líderes de la Cámara de Representantes y fuercen una votación en el pleno.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, republicano por Luisiana, criticó el esfuerzo de la petición de dispensa y envió a los miembros a casa antes de tiempo para su receso de agosto cuando la agenda legislativa del Partido Republicano fue trastocada por el clamor por una votación sobre Epstein. Los demócratas también sostienen que la toma de posesión de la congresista demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, se retrasó para demorar que se convirtiera en el miembro número 218 en firmar la petición y alcanzar el umbral necesario para forzar una votación. Ella se convirtió en la 218va firma momentos luego de prestar juramento la semana pasada.

Massie dijo que Johnson, Trump y otros funcionarios que han criticado sus esfuerzos “sufrirán una gran derrota esta semana”.

“Aún no me canso de ganar, pero estamos ganando”, expresó Massie.

La perspectiva de los líderes del Partido Republicano

Johnson parece esperar que la Cámara de Representantes respalde decisivamente el proyecto de ley sobre Epstein.

“Simplemente haremos esto y lo llevaremos adelante. No hay nada que ocultar”, añadió, señalando que la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes ha liberado “mucha más información que la petición de dispensa, su pequeña táctica”.

La votación se produce en un momento en que surgen nuevos documentos que plantean nuevas preguntas sobre Epstein y sus asociados, como un correo electrónico de 2019 que el magnate escribió a un periodista diciendo que Trump “sabía sobre las chicas”. La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente republicano.

Johnson dijo que Trump “no tiene nada que ocultar acerca de esto”.

“Están haciendo esto para ir tras el presidente Trump con esta teoría de que él tiene algo que ver con esto. No es así”, sostuvo Johnson.

La asociación de Trump con Epstein está bien establecida y el nombre del presidente fue incluido en registros que su propio Departamento de Justicia liberó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la información sobre la investigación de tráfico sexual.

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario. El financiero, que se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio, también tenía muchos conocidos prominentes en círculos políticos y de celebridades además de Trump.

Khanna expresó expectativas más modestas que Massie sobre el conteo de votos. Aun así, dijo que esperaba que 40 o más republicanos se unieran al esfuerzo.

“Ni siquiera sé cuán involucrado estaba Trump”, comentó. “Hay muchas otras personas involucradas que deben rendir cuentas”.

Khanna también le pidió a Trump que se reuniera con las personas que sufrieron abusos. Algunos estarán en el Capitolio el martes para una conferencia de prensa, dijo.

Massie afirmó que los legisladores republicanos que temen perder el respaldo de Trump debido a cómo votan tendrán una marca en su historial, si votan “no”, que podría perjudicar sus perspectivas políticas a largo plazo.

“El registro de esta votación durará más que la presidencia de Donald Trump”, expresó Massie.

Una división en MAGA

En el lado republicano, tres miembros de ese partido se unieron a Massie en la firma de la petición de dispensa: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

Trump rompió públicamente con Greene la semana pasada y dijo que respaldará a quien contienda con ella en 2026 “si se postula la persona adecuada”.

Greene atribuyó la ruptura con Trump a que “desafortunadamente, todo se reduce a los archivos de Epstein”. Añadió que el país merece transparencia sobre el tema y que la crítica del presidente hacia ella es confusa porque las mujeres con las que ha hablado dicen que él no hizo nada malo.

“No tengo idea de lo que hay en los archivos. Ni siquiera puedo adivinar. Pero esa es la pregunta que todos se hacen, ¿por qué luchar tan duro contra esto?” comentó Greene.

La disputa de Trump con Greene se intensificó durante el fin de semana, cuando Trump envió una última publicación en redes sociales sobre ella cuando aún estaba sentado en su helicóptero en el césped de la Casa Blanca cuando llegó a casa el domingo por la noche, escribiendo “¡El hecho es que a nadie le importa esta traidora a nuestro país!”

Incluso si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara de Representantes, no hay garantía de que los republicanos del Senado lo apoyen. Massie dijo que sólo espera que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, “haga lo correcto”.

“Habrá presión si obtenemos una gran votación en la Cámara”, dijo Massie, quien cree que “podríamos tener una avalancha de republicanos”.

Massie apareció en el programa “This Week” de la cadena ABC, Johnson estuvo en “Fox News Sunday”, Khanna habló en “Meet the Press” de NBC y Greene fue entrevistada en “State of the Union” de CNN.