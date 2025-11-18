China explica abstención en la ONU sobre Gaza por "vaguedad" sobre derechos políticos de Palestina

Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde el sur de Israel, martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El Gobierno chino explicó este martes que su decisión de abstenerse en la votación sobre la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza, basada en el plan del Gobierno de Estados Unidos, responde a la "vaguedad" en ciertas cuestiones relacionadas con los derechos políticos de Palestina.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, detalló que el proyecto de paz estadunidense "es vago en cuestiones clave relativas a los acuerdos de posguerra" y "no refleja lo suficiente principios importantes como la gobernanza palestina y la solución de dos Estados".

Mao señaló que esto difiere de la posición que China ha mantenido "de forma consistente" a lo largo de los años para lograr un resolución pacífica del conflicto en Oriente Próximo, por lo que ha decidió abstenerse en una votación en la que Rusia también se manifestó en ese mismo sentido.

De igual forma, la portavoz aprovechó para remarcar que China apoyará al Consejo de Seguridad en cualquier iniciativa que sirva para promover un alto el fuego duradero y aliviar la crisis humanitaria, al mismo tiempo que defenderá "una actitud constructiva y responsable" sobre esta cuestión, sin olvidar su respaldo a "la justa causa del pueblo palestino" en su lucha por sus "legítimos derechos".

El denominado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza incluye en su lista de 20 puntos la creación de una Junta de Paz que será presidida por el propio Donald Trump, quien tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno de la Franja de Gaza, gestionado por tecnócratas palestinos.

Además prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un Estado palestino, algo a lo que Israel se opone con firmeza.

Hamás ya ha rechazado esta resolución del Consejo de Seguridad al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino, mientras que la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abbas, ha mostrado su satisfacción con la votación y ha reclamado la aplicación "inmediata" del texto.