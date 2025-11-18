Tras años lejos de Washington, príncipe saudí recibe cálida bienvenida de Trump

El presidente Donald Trump se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 18 de noviembre de 2025, en Washington. Foto: Foto AP/Evan Vucci

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump agasajará al príncipe heredero Mohammed bin Salman el martes, cuando el líder de facto de Arabia Saudí realice su primera visita a la Casa Blanca desde el asesinato en 2018 del periodista del "Washington Post" Jamal Khashoggi por agentes saudíes.

La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí se había visto afectada por la operación dirigida contra Khashoggi, un feroz crítico del reino, que las agencias de inteligencia estadunidenses determinaron que probablemente fue ordenada por el príncipe Mohammed.

Pero siete años después, las nubes oscuras sobre la relación se han despejado. Y Trump ha estrechado su abrazo al príncipe heredero de 40 años, a quien considera un protagonista indispensable en el futuro del Oriente Medio. Por su parte, el príncipe Mohammed niega su participación en el asesinato de Khashoggi, ciudadano saudí y residente de Virginia.

Khashoggi probablemente quedará en el olvido mientras los dos líderes revelan miles de millones de dólares en acuerdos y se reúnen con asesores para discutir el complicado camino por delante en un Oriente Medio volátil. Terminarán su día con una velada en la Casa Blanca, organizada por la primera dama Melania Trump, para honrar al príncipe.

"Han sido un gran aliado", declaró Trump sobre los saudíes en vísperas de la visita.

Desplegando la alfombra roja

Técnicamente, no es una visita de Estado, porque el príncipe heredero no es el jefe de Estado. Pero el príncipe Mohammed ha asumido la administración política en reemplazo de su padre, el rey Salman, quien a sus 89 años ha enfrentado problemas de salud en los últimos años.

La mayoría de los líderes extranjeros que vienen a reunirse con Trump son llevados hasta las puertas del Ala Oeste, donde el presidente a menudo los recibe. Pero el príncipe Mohammed, acompañado por el primer ministro saudí, será recibido con una ceremonia de llegada en el Jardín Sur.

Seguirá una reunión en la Oficina Oval y un almuerzo en la Sala del Gabinete.

Trump luego despedirá al príncipe heredero por la tarde, pero se espera que regrese al Jardín Sur, con la primera dama, para dar la bienvenida al príncipe heredero cuando regrese para la cena en la Sala Este.

Además del boato de la Casa Blanca, las dos naciones también están planeando una cumbre de inversión en el Centro Kennedy el miércoles, que incluirá a los directores de Salesforce, Qualcomm, Pfizer, la Clínica Cleveland, Chevron y Aramco, la compañía nacional de petróleo y gas natural de Arabia Saudí, donde podrían anunciarse aún más acuerdos con los saudíes.

Jets de combate y acuerdos comerciales

Antes de la llegada del príncipe Mohammed, Trump anunció que había acordado vender a los saudíes aviones de combate F-35, a pesar de preocupaciones dentro de la administración de que la venta podría permitir a China acceder a la tecnología estadunidense detrás del avanzado sistema aeronáutico.

El anuncio de Trump también es sorprendente porque algunos en la administración republicana son reacios a alterar la ventaja militar cualitativa de Israel sobre sus vecinos, especialmente en un momento en que Trump depende del apoyo israelí para el éxito de su plan de paz en Gaza.

Pero el movimiento inesperado llega en un momento en que Trump está tratando de empujar a los saudíes hacia la normalización de relaciones con Israel.

El presidente en su primer mandato ayudó a forjar lazos comerciales y diplomáticos entre Israel y Bahréin, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, a través de un esfuerzo denominado los Acuerdos de Abraham.

Trump ve la expansión de los acuerdos como esencial para sus esfuerzos más amplios de construir estabilidad en el Oriente Medio, después de la ofensiva israelí contra Gaza, que ha durado dos años.

Y lograr que Arabia Saudí, la mayor economía árabe y cuna del islam, se una tendría un enorme efecto dominó, argumenta Trump. El mandatario en las últimas semanas incluso ha predicho que una vez que Arabia Saudí se una a los acuerdos, "todos" en el mundo árabe "se unirán".

Pero los saudíes han mantenido que primero debe establecerse un camino claro hacia la creación de un Estado palestino, antes de que se pueda considerar la normalización de relaciones con Israel. Mientras tanto, los israelíes siguen firmemente opuestos a la creación de un Estado palestino.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes un plan de Estados Unidos para Gaza, que autoriza una fuerza internacional de estabilización para proporcionar seguridad en el territorio devastado y prevé un posible camino futuro hacia un Estado palestino independiente.

Garantías sobre el apoyo militar de Estados Unidos

Los líderes ciertamente tendrán mucho de qué hablar, incluyendo el mantenimiento del frágil alto al fuego en Gaza, preocupaciones mutuas sobre el comportamiento de Irán y una brutal guerra civil en Sudán.

Y los saudíes buscan recibir garantías formales de Trump que definan el alcance de la protección militar de Estados Unidos para el reino, aunque cualquier cosa no ratificada por el Congreso puede ser deshecha por el próximo presidente.

El príncipe Mohammed, de 40 años, quien se ha mantenido alejado de Occidente después del asesinato de Khashoggi, también busca restablecer su posición como un jugador global y un líder decidido a diversificar la economía saudí lejos del petróleo invirtiendo en sectores como la minería, la tecnología y el turismo.

Con ese fin, se espera que Arabia Saudí anuncie una inversión de miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos, y los dos países presentarán detalles sobre una nueva cooperación en el sector de la energía nuclear civil, según un alto funcionario de la administración Trump que no estaba autorizado a comentar públicamente antes del anuncio formal.

Una coalición de 11 grupos de derechos humanos instó a la administración Trump a usar su influencia para presionar a las autoridades saudíes que desean ampliar sus conexiones comerciales y de defensa con Estados Unidos, para que hagan compromisos concretos sobre derechos humanos y libertad de prensa durante la visita.

Los activistas dicen que las autoridades saudíes continúan reprimiendo duramente la disidencia, incluyendo el arresto de defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes políticos por críticas contra el reino. Las organizaciones de derechos humanos también han documentado un aumento en las ejecuciones en Arabia Saudí que conectan con un esfuerzo por suprimir la disidencia interna.

"El príncipe heredero de Arabia Saudí está tratando de reinventarse como un estadista global, pero la realidad en casa es de represión masiva, números récord de ejecuciones y cero tolerancia a la disidencia", indicó Sarah Yager, directora en Washington del grupo Human Rights Watch, en un comunicado. "Los funcionarios estadunidenses deberían estar presionando por un cambio, no posando para fotos".