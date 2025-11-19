Bombardeo ruso mata a 25 en ciudad ucraniana mientras Zelenskyy se reúne con Erdogan en Turquía

Varias personas observan un edificio residencial que sufrió graves daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 19 de noviembre de 2025. Foto: AP Foto/Vlad Kravchuk

KIEV, Ucrania (AP) — Un gran ataque con drones y misiles rusos golpeó la ciudad ucraniana de Ternopil y mató al menos a 25 personas, entre ellas tres menores, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, llegó a Turquía en busca de apoyo diplomático para su lucha contra la invasión rusa.

El operativo nocturno alcanzó dos bloques de apartamentos de nueve pisos en Ternopil, a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia, explicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Al menos 73 personas más resultaron heridas, incluyendo 15 niños, indicaron los servicios de emergencia.

Al menos 19 de los fallecidos murieron quemados, incluidos tres niños de 5, 7 y 16 años, dijo Klymenko. Dos docenas de personas siguen desaparecidas, añadió en la televisión nacional, y los rescatistas esperan trabajar al menos dos días más para completar la búsqueda entre los escombros.

Rusia disparó 476 drones de ataque y señuelo, así como 48 misiles de varios tipos, contra objetivos ucranianos durante la noche, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania. El bombardeo incluyó 47 misiles de crucero, de los cuales todos menos seis fueron interceptados por las defensas antiaéreas, apuntó. Aviones F-16 y Mirage-2000 suministrados por Occidente interceptaron al menos 10 misiles de crucero, señaló.

"Cada ataque descarado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente", escribió Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram.

Zelenskyy se reúne con el presidente turco

Zelenskyy se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara, más tarde el miércoles, como parte de sus esfuerzos para aislar diplomáticamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y aumentar la presión internacional en su contra. Por el momento, el mandatario ruso se ha resistido a alcanzar compromisos, a pesar de la presión de Estados Unidos.

En breves declaraciones a la prensa, Zelenskyy y Erdogan expresaron su compromiso de encontrar una solución pacífica. Turquía es un mediador clave en la región del Mar Negro, manteniendo relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.

“Contamos con la fuerza de la diplomacia turca, en (cómo) se entiende en Moscú”, indicó Zelenskyy.

Zelenskyy dijo antes de las conversaciones que había visto “algunas posiciones y señales de Estados Unidos". No ofreció más detalles, pero se espera que el viernes entren en vigor nuevas y duras sanciones estadunidenses a la industria petrolera rusa, diseñadas para llevar a Putin a la mesa de negociaciones.

Un alto funcionario turco dijo en un primer momento que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se uniría a Zelenskyy en Turquía, pero más tarde en el día se retractó y señaló que Witkoff no viajaría. El funcionario habló el martes bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

Un funcionario del Ejército confirmó el miércoles que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, está en Ucrania para negociaciones. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir planes de viaje sensibles, dijo que Driscoll está acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, y el general Chris Donahue, comandante del Ejército en Europa y África.

Rumania y Polonia movilizan aviones de combate

La ciudad ucraniana de Ternopil está en una zona del relativamente tranquila al oeste de Ucrania, a donde se mudaron muchos residentes del sur y del este que huían de los peligros del frente.

Casi 50 personas resultaron heridas en ataques rusos en otras tres regiones ucranianas.

El Ministerio de Defensa de Rusia explicó que atacó instalaciones energéticas ucranianas y objetivos de la industria militar, incluyendo depósitos de drones de largo alcance, en represalia por los operativos del Kiev en territorio ruso.

Rumanía movilizó dos aviones Eurofighter Typhoon y otros dos F-16 luego de la entrada de un dron en su espacio aéreo durante los ataques rusos, explicó el Ministerio de Defensa Nacional del país, que forma parte de la OTAN.

Por su parte, el ejército de Polonia señaló que desplegó aviones polacos y aliados durante la noche como medida preventiva. Los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en territorio polaco, cerraron temporalmente para dar prioridad a la aviación militar, reportó la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia.

En el noreste de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, drones rusos hirieron a 46 personas, entre las que había dos niñas, escribió el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov, en Telegram. Los aviones no tripulados impactaron en varios distritos de la ciudad, en al menos 16 edificios residenciales, una central de ambulancias, una escuela y otra infraestructura civil, añadió.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que Ucrania disparó cuatro misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos contra la ciudad de Voronezh el martes. Los cuatro proyectiles fueron interceptados, agregó el ministerio, pero los escombros dañaron una vivienda, un orfanato y un centro de mayores, aunque no se registraron víctimas.

El Estado Mayor Conjunto de Ucrania había reportado el martes el lanzamiento de misiles ATACMS contra Rusia sin ofrecer detalles.