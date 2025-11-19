Quién es Ryan Wedding, exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa, considerado un nuevo "El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, quien representó a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos por dirigir una red internacional de tráfico de cocaína presuntamente asociada al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con inforación de AP y documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Wedding se encuentra prófugo y enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y por ordenar el asesinato de un testigo federal.

El Departamento de Justicia publicó la acusación formal el 19 de noviembre de 2025, en la que establece que Wedding encabezaba una estructura transnacional que movilizaba cargamentos de cocaína desde Colombia, cruzando México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá. Según la información oficial, Wedding utilizaba su red para coordinar operaciones con operadores del Cártel de Sinaloa.

Señalamientos sobre actividades criminales de Ryan Wedding

La revista Time informó que Wedding opera bajo protección del Cártel de Sinaloa, lo que le permitía desplazarse entre México y otros países sin ser detenido. Autoridades estadounidenses, citadas por AP, lo compararon con Joaquín “El Chapo” Guzmán por la magnitud de las actividades que presuntamente dirigía.

Para ofrecer contexto adicional, estos son los principales elementos señalados por el Departamento de Justicia y por fiscales federales:

Principales hechos señalados por EE.UU

-El Departamento de Justicia acusa a Wedding de coordinar el transporte de toneladas de kilogramos de cocaína por ruta marítima y terrestre entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

-Fiscales estadounidenses le atribuyen haber ordenado el asesinato de un testigo federal en Colombia el 31 de enero de 2025, cuando esa persona se preparaba para colaborar con autoridades de Estados Unidos.

-Como parte del operativo contra la red, diez personas fueron detenidas el 19 de noviembre de 2025 bajo cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.

-El FBI colocó a Wedding entre los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

-La investigación, denominada “Giant Slalom” en referencia a la prueba de snowboard en la que compitió, incluye la intervención de diversas agencias federales.

Operaciones con el Cártel de Sinaloa

Según documentos del Departamento de Justicia y reportes retomados por Time, Wedding mantenía vínculos directos con operadores del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses afirman que esa relación facilitaba movimientos de droga y protección territorial dentro de México. Según investigaciones federales, Wedding utilizaba estructuras del Cártel para mover cargamentos de cocaína hacia puntos estratégicos en Norteamérica.

Además, fiscales estadounidenses indicaron que Wedding presuntamente empleaba métodos utilizados por organizaciones criminales de alto nivel, lo que generó comparaciones con otros líderes históricos del narcotráfico.

Actividades previas de Wedding

Wedding compitió en el slalom gigante paralelo masculino de snowboard en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002. Terminó en el lugar 24, según datos deportivos citados por AP. Tras retirarse de la actividad competitiva, autoridades federales aseguran que comenzó a operar una red criminal que funcionaba principalmente desde México.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la red habría generado ingresos millonarios al coordinar cargamentos que se distribuían hacia zonas del sur de California y el oeste de Canadá. Documentos oficiales indican que Wedding utilizaba empresas y movimientos financieros para ocultar flujos de dinero vinculados al tráfico de cocaína.