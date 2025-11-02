Elon Musk lanza Grokipedia para competir con la enciclopedia en línea Wikipedia

(AP).- Elon Musk lanzó Grokipedia, una enciclopedia online de colaboración colectiva que el multimillonario pretende posicionar como rival de Wikipedia.

En un mensaje publicado en redes sociales, Musk afirmó que Grokipedia.com “ya está en línea” y que su objetivo es “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.

Musk ya había criticado a Wikipedia por estar repleta de “propaganda” y pidió que se dejaran de hacer donaciones al sitio, gestionado por una organización sin ánimo de lucro. En septiembre anunció que su empresa de inteligencia artificial, xAI, estaba trabajando en Grokipedia.

El sitio web de Grokipedia tiene un diseño minimalista, con poco más que una barra de búsqueda donde los usuarios pueden introducir consultas. Afirma tener 885.279 artículos. Wikipedia, por su parte, dice tener más de 7 millones de artículos en inglés.

Al igual que en Wikipedia, los usuarios pueden buscar artículos sobre diversos temas como Taylor Swift, la Serie Mundial de béisbol o el Palacio de Buckingham.

Aunque Wikipedia está escrita y editada por voluntarios, no está claro cómo se elaboran exactamente los artículos de Grokipedia. Algunos informes sugieren que el sitio utiliza el mismo modelo de IA extendida (xAI) que sustenta el chatbot Grok de Musk, pero algunos artículos parecen ser adaptaciones de Wikipedia.

La Fundación Wikimedia, con sede en San Francisco, afirmó el martes en un comunicado que “aún está en proceso de comprender cómo funciona Grokipedia”.

Como un enorme tesoro de oraciones bien construidas con pocas restricciones sobre cómo se puede usar, Wikipedia ha sido una fuente clave utilizada para entrenar chatbots de IA, incluidos los rivales de Grok, ChatGPT y Gemini de Google.

“Este conocimiento creado por el ser humano es en el que se basan las empresas de IA para generar contenido; incluso Grokipedia necesita de Wikipedia para existir”, afirmó la Fundación Wikimedia.

Durante meses, Wikipedia ha sido blanco de la derecha política. En agosto, legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre supuestos intentos de manipulación en el proceso de edición de Wikipedia, que, según afirmaron, podrían introducir sesgos y socavar los puntos de vista neutrales en su plataforma y en los sistemas de IA que dependen de ella.

Wikipedia anima a sus editores voluntarios a citar prácticamente cada oración o párrafo con una fuente primaria, y las oraciones no verificadas pueden ser cuestionadas y eliminadas. Algunas entradas de Grokipedia tienen pocas fuentes, como una entrada sobre la dinastía Chola del sur de la India que cuenta con tres fuentes enlazadas, en comparación con las 113 fuentes enlazadas de Wikipedia, además de decenas de libros citados.

La entrada de Grokipedia en Wikipedia acusa al sitio de tener “sesgos ideológicos sistémicos, particularmente una inclinación hacia la izquierda en la cobertura de figuras y temas políticos”.

La Fundación Wikimedia declaró el martes: “A diferencia de proyectos más recientes, las fortalezas de Wikipedia son claras: cuenta con políticas transparentes, una supervisión voluntaria rigurosa y una sólida cultura de mejora continua. Wikipedia es una enciclopedia, escrita para informar a miles de millones de lectores sin promover un punto de vista particular”.