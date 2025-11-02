Petro lamenta el "silencio" en Latinoamérica ante ataques de EU contra las presuntas narcolanchas

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este domingo la división y el "silencio" reinante en algunos países latinoamericanos contra los ataques de Estados Unidos a narcolanchas que Naciones Unidas ha condenado como una violación de los Derechos Humanos.

Cuando se utiliza un misil contra una lancha con personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU", lamentó Petro en declaraciones a la cadena panárabe Al Yazira.

Petro aprovechó para lamentar la falta de consenso entre los países de la región para denunciar al unísono unos ataques que Estados Unidos defiende como una herramienta legítima en la lucha contra las drogas tras acusar a Colombia y Venezuela de quedarse de brazos cruzados y permitir la propagación de la industria de los estupefacientes.

Ante los "setenta asesinatos", como denunció, cometidos hasta ahora por el Ejército de EEUU, Petro lamentó "un silencio en Latinoamérica", que interpretó como una "debilidad" y una expresión de "una falta de unidad" que "están dándole poder a los genocidas".

Desde Naciones Unidas han denunciado también que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos bombardeos y han alertado de que --a partir de la "información muy escasa" facilitada por las autoridades estadounidenses-- "ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente".

Por ello, cabe recordar, lo que ha llamado a investigar de manera "rápida, independiente y transparente" todos y cada uno de los ataques, con vistas incluso a procesar y condenar a quienes hayan violado la ley.