Policía descarta terrorismo en ataque con cuchillo en un tren del Reino Unido; hay dos detenidos. Foto: AP

LONDRES (AP).- Este día, la policía británica desestimó las especulaciones de que el ataque con cuchillos en masa ocurrido la noche anterior en un tren con destino a Londres estuviera relacionado con terrorismo y dijo que dos víctimas permanecen en estado crítico.

La policía también informó que dos hombres nacidos en el Reino Unido permanecen detenidos en comisarías distintas como sospechosos de intento de homicidio. Los sospechosos fueron arrestados ocho minutos después de las primeras llamadas de emergencia, realizadas a las 19:42 horas desde el tren. Los pasajeros describieron escenas de pánico y caos, con muchos corriendo por los vagones y algunos buscando refugio en los baños.

“Este es un incidente impactante y mis pensamientos están con los heridos y sus familias”, dijo el superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, a las afueras de la estación de Huntingdon, en el este de Inglaterra, donde el tren se detuvo poco después del ataque.

“No hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista”, añadió.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia, según informó la policía. Uno de ellos es un hombre negro británico de 32 años, y el otro, un hombre de 35 años de ascendencia caribeña. No se reveló la relación entre los dos sospechosos, ni el tipo de cuchillo o cuchillos utilizados.

Loveless también actualizó la información sobre los heridos, reduciendo el número de personas en estado crítico de nueve a dos. Indicó que cuatro de ellos fueron dados de alta y que otra persona llegó al hospital, elevando el número total de pacientes atendidos a 11.

Tras la parada de emergencia en Huntingdon, una localidad comercial a unos 120 kilómetros al norte de Londres, los pasajeros, ensangrentados y desorientados, salieron del tren. Decenas de policías esperaban, algunos armados, y los dos sospechosos fueron detenidos rápidamente, según informó Loveless.

Durante la respuesta inmediata al ataque, la policía declaró que se había activado el protocolo «Plato», la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia al responder a lo que podría ser un «ataque terrorista indiscriminado». Dicha declaración fue posteriormente revocada, pero no se ha revelado ningún motivo del ataque.

“En esta etapa inicial no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”, dijo Loveless.

El ataque tuvo lugar cuando el tren de las 18:25 horas que partía de Doncaster, en el norte de Inglaterra, hacia la estación King's Cross de Londres, se encontraba aproximadamente a la mitad de su trayecto de dos horas, tras haber salido de una parada en Peterborough.

El pasajero Olly Foster declaró a la BBC que oyó gritos de “¡Corran, corran, hay un tipo apuñalando a todo el mundo!” y que al principio pensó que podría tratarse de una broma de Halloween —el sábado era el día después de Halloween—. Pero cuando los pasajeros se abrieron paso a empujones para alejarse, se dio cuenta de que tenía la mano manchada de sangre por la silla en la que se había apoyado.

Tras las informaciones que apuntaban a que algunos de los pasajeros del tren se pusieron en peligro para proteger a los demás, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, elogió la “excepcional valentía del personal y los pasajeros del tren”.

El rey Carlos III dijo que él y su esposa, la reina Camila, enviaban sus condolencias y pensamientos a los afectados y que estaban “verdaderamente horrorizados y consternados al enterarse del terrible ataque con cuchillo”.

London North Eastern Railway, o LNER, que opera los servicios de la línea principal de la costa este en el Reino Unido, confirmó que el incidente ocurrió en uno de sus trenes y dijo que habría importantes interrupciones en la ruta hasta el lunes.

Loveless, de la Policía de Transporte Británica, dijo que los pasajeros verán una “alta presencia policial en las estaciones y en los trenes” el domingo.