Trump afirma que presidente chino le aseguró que no tomará medidas sobre Taiwán durante su gobierno

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China es perfectamente consciente de las "consecuencias" que seguirían a una posible invasión china de Taiwán, aunque también ha querido restar importancia a la cuestión al asegurar que este tema nunca fue mencionado durante la cumbre bilateral que mantuvo el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping.

El estatus de Taiwán es un constante punto de fricción entre China y Estados Unidos, que siempre ha exhibido una postura de neutralidad al mismo tiempo que ha mantenido relaciones públicas con las autoridades taiwanesas, no reconocidas por Pekín. El Gobierno chino lleva décadas, cabe recordar, reclamando su soberanía sobre el territorio.

"Ellos (China) saben lo que pasaría. Él (Xi) sabe lo que pasaría, y ha dicho abiertamente que nunca haría nada mientras yo fuera presidente, porque conocen las consecuencias", ha asegurado durante un extracto de una entrevista con el programa '60 Minutes' de la cadena CBS que será emitida esta próxima noche en su integridad.

En cualquier caso, Trump indicó que Xi "para sorpresa de los presentes, nunca sacó a relucir la cuestión" durante el encuentro que ambos mantuvieron en Busan (Corea del Sur) porque "entiende la situación muy bien".

La situación ahora en Taiwán es particularmente espinosa porque el Partido Progresista Democrático (DPP, por sus siglas en inglés) del presidente taiwanés, Lai Ching Te, está impulsando en la Asamblea Nacional de Taiwán aprobar un presupuesto extraordinario que contempla un aumento de la partida de defensa hasta el 3,32 por ciento del PIB, frente al tradicional 2,5 por ciento.

De quedar aprobado el procedimiento, todavía en el aire, y más con la mayoría parlamentaria del Kuomintang, que apuesta por una relación más conciliadora Pekín y se muestra radicalmente contrario a la propuesta, la Administración Trump podría aprobar una venta de armas, en una nueva expresión de su apoyo soterrado a Taiwán.

Este mismo viernes, el Ejército de China aseguró que existe una "tendencia imparable" hacia la reunificación con Taiwán y es necesario que Estados Unidos se dé cuenta de ello y deje de "jugar con fuego" para abandonar su apoyo tácito a las aspiraciones independentistas de la isla y se comprometa en firme con su posición pública de neutralidad sobre esta cuestión.

"Por muchas armas que compren", ha respondido este viernes el portavoz militar, el coronel Zhang Xiaogang, "las autoridades del DPP no pueden alterar el equilibrio militar en el Estrecho de Taiwán, ni el inevitable destino que aguarda a su iniciativa para la 'independencia' de Taiwán". Zhang ha procedido a acusar al presidente taiwanés "y a sus secuaces" de usar "un lenguaje florido para embaucar y engañar al público, ocultando sus siniestras intenciones de perseguir la 'independencia' e incitar a la guerra".