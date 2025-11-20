Qué dijo Allison Mack sobre su participación en NXIVM y su relación con Keith Raniere

El testimonio de Allison Mack aporta información sobre la operación de NXIVM y sus dinámicas.. Foto: HBO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La actriz Allison Mack habló por primera vez con amplitud sobre su paso por la organización NXIVM y calificó a su fundador, Keith Raniere, como “un hombre malvado”. Las declaraciones fueron emitidas en el podcast “Allison After NXIVM”, producido por CBC dentro de la serie documental Uncover, estrenado el 10 de noviembre de 2025. Mack, conocida por su papel en Smallville, explicó cómo ingresó al grupo, cómo operaba internamente y cuál fue su rol en el subgrupo DOS.

Podcast revela primera narración extensa tras su salida de prisión

Mack relató que comenzó a participar en NXIVM después de que una compañera del elenco le hablara de los cursos de desarrollo personal. Esa recomendación la llevó a involucrarse en talleres que se presentaban como programas de crecimiento humano. Con el tiempo, su participación se profundizó hasta integrarse al grupo DOS, una estructura interna que operaba bajo control directo de Raniere.

La actriz señaló que su percepción de NXIVM cambió gradualmente. Explicó que actividades que consideraba ejercicios de mejora personal terminaron transformándose en dinámicas que identifica como coercitivas al revisar su trayectoria dentro del grupo.

Prácticas internas y estructura de DOS

Antes de detallar las actividades del grupo, Mack aclaró que muchas de las integrantes desconocían el alcance real de las prácticas internas. Luego describió elementos que marcaron su experiencia:

Las integrantes eran sometidas a un procedimiento de marcado con cauterizador sin anestesia.

La mayoría no sabía que las iniciales grabadas correspondían a Keith Raniere.

Las participantes entregaban información personal como parte de lo que se presentaba como disciplina o compromiso.

Mack sostuvo que estas dinámicas operaban como mecanismos de control y fueron parte de la estructura del grupo DOS, creada bajo instrucción de Raniere.

Reclutamiento y uso de su imagen pública

Mack dijo que utilizó su presencia mediática para atraer mujeres a los cursos de NXIVM, generalmente mediante invitaciones a mentorías o actividades de acompañamiento personal. De acuerdo con su testimonio, la estructura organizaba estas interacciones como un sistema jerárquico que generaba dependencia hacia los líderes.

La actriz mencionó que en el momento consideraba que estaba participando en un proceso de mejora personal, pero que con el tiempo observó patrones que la llevaron a cuestionar el funcionamiento del grupo.

Acusaciones directas contra Keith Raniere

En el podcast, Mack afirmó que la interacción con Raniere se basó en un proceso de acercamiento que utilizaba elementos de su vida personal. Declaró que el fundador de NXIVM ejercía influencia dentro del grupo y que sus decisiones favorecieron la creación de estructuras que impulsaron obediencia entre las integrantes.

Raniere fue declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con la operación de NXIVM. En 2020 recibió una sentencia de 120 años de prisión. Mack se declaró culpable en 2019 de cargos vinculados con conspiración por crimen organizado, fue condenada en 2021 y liberada anticipadamente en 2023.

Actividades posteriores a su liberación

La actriz señaló que, tras cumplir su condena, inició estudios en trabajo social y participó en actividades comunitarias. Indicó que busca comprender su trayectoria dentro de NXIVM y colaborar en proyectos que analizan dinámicas similares en organizaciones de carácter cerrado.

Señalamientos públicos y contexto general

