¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

WASHINGTON (apro).- El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El proyecto de ley obliga a la secretaria de Justicia Pam Bondi a liberar esencialmente todo lo que el Departamento de Justicia ha recopilado a lo largo de varias investigaciones federales sobre Epstein, y sobre su antigua confidente y novia Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión.

Sin embargo, el proyecto de ley exime algunas partes de los archivos del caso. Sus autores se aseguraron de incluir que el Departamento de Justicia podría retener información personalmente identificable de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil e información que el gobierno considera secreta debido a su relevancia para la defensa nacional o la política exterior.