Suben a 33 los muertos en los ataques israelíes más letales en Gaza desde inicio de alto al fuego

Dolientes rezan junto al cuerpo de Ruba Abu Al-Ola, de 22 años, que murió en un ataque del ejército israelí, durante su funeral en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 20 de noviembre de 2025. Foto: AP

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Dos ataques israelíes sobre Jan Yunis, una ciudad del sur de Gaza, se cobraron la vida de cinco personas a primera hora del jueves, según funcionarios hospitalarios, lo que elevó a 33 el número de fallecidos en ataques aéreos en un período de unas 12 horas. La ofensiva es una de las más letales desde que el 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La renovada escalada se produjo después de que Israel reportó que sus soldados habían sido atacados en Jan Yunis el miércoles. El incidente no causó bajas y el ejército respondió con ataques, añadió.

Cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en Jan Yunis el miércoles por la noche y el jueves por la mañana mataron a 17 personas, incluyendo los de cinco mujeres y cinco niños, según funcionarios del hospital Nasser.

En la Ciudad de Gaza, 16 personas, incluyendo siete menores y tres mujeres, fallecieron en dos ataques aéreos sobre un edificio, indicaron funcionarios del hospital Al-Shifa, en la parte norte de la urbe, a donde se llevaron los cuerpos.

Hamás calificó los ataques israelíes de “masacre impactante”. En un comunicado, el grupo insurgente negó haber disparado contra las tropas.

Palestinos lloran a sus seres queridos

En el hospital Nasser, decenas de personas se reunieron para ofrecer oraciones fúnebres por los fallecidos en los ataques israelíes. Las mujeres lloraban en duelo sobre los cuerpos de sus seres queridos envueltos en sudarios blancos.

Entre los dolientes estaba Abir Abu Moustapha, quien perdió a sus tres hijos, de 1, 11 y 12 años, y a su esposo en un ataque israelí el miércoles que alcanzó su tienda. Se agachó junto a sus cuerpos mientras se preparaban para el entierro.

“Mis hijos se han ido. ¿Qué puedo decir? Y mi esposo, mi más preciado. Que Dios tenga misericordia de ellos”, dijo Abu Moustapha. “¿Cuál fue la culpa de mis hijos para que tuvieran que morir? ¿Por qué fue su culpa que murieran frente a mis ojos?”

Alto al fuego de nuevo bajo presión

Funcionarios del centro explicaron que los cuerpos procedían de ambos lados de una línea establecida en el alto el fuego del mes pasado. Esa marca divide el sitiado enclave palestino en dos, con la zona fronteriza bajo control militar israelí, mientras que la zona más allá de la línea está pensada como zona de seguridad.

Los ataques se produjeron poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente estadounidense Donald Trump para asegurar y gobernar Gaza. El plan faculta a una fuerza internacional para proporcionar seguridad en Gaza, aprueba una autoridad transitoria y prevé un posible camino futuro hacia un estado palestino independiente.

Pero aún hay preguntas sobre cómo se implementará, especialmente después de que Hamás lo rechazara. El grupo insurgente declaró que el mandato de la fuerza, que incluye el desarme, “le quita su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación”.

Israel ha reducido sus ataques desde la entrada en vigor del pacto, explicó el Ministerio de Salud de Gaza, aunque no han cesado por completo.

El ministerio, en cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, reportó más de 300 fallecidos desde el comienzo de la tregua, un promedio de más de siete personas al día. Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de incumplir los términos del acuerdo, que incluyen el aumento de la ayuda que entra en la Franja y la devolución de rehenes —vivos o muertos— a Israel.

Las últimas muertes se suman a las más de 69.000 registradas desde el inicio de la masiva ofensiva terrestre y aérea de Israel hace más de dos años, luego de que insurgentes encabezados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron alrededor de 1.200 más, en su mayoría civiles, en su ataque. El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que la ONU y muchos expertos independientes consideran como una estimación fiable.

Los restos de 25 rehenes han sido devueltos a Israel desde que comenzó el alto el fuego. Aún quedan tres más en Gaza que necesitan ser recuperados y entregados. Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.

Israel ataca a Hezbollah en Líbano

El operativo en Gaza coincidió con una serie de ataques aéreos de Israel sobre el sur de Líbano el miércoles, contra lo que el ejército identificó como sitios que pertenecían al grupo político-paramilitar Hezbollah, como instalaciones de almacenamiento de armas. Un día antes, un ataque aéreo israelí causó 13 muertos en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, la más letal de sus acciones en el país desde la entrada en vigor su alto el fuego hace un año.

De acuerdo con el ejército, Hezbollah estaba trabajando para restablecerse y reconstruir su capacidad en el sur de Líbano, pero no aportó evidencias. Los polvorines estaban entre la población civil y violaban lo pactado Israel y Líbano, agregó. Israel acordó un alto el fuego y se retiró del sur de Líbano el año pasado, mientras Beirut se comprometió a sofocar la actividad de Hezbollah en la zona.

Antes el miércoles, un ataque aéreo israelí contra un auto en Tiri, una localidad del sur de Líbano, se cobró la vida de una persona y dejó 11 heridos, incluidos estudiantes que pasaban en autobús, reportó el Ministerio de Salud libanés y la prensa estatal. La estatal Agencia Nacional de Noticias dijo que el bus escolar pasaba cerca del automóvil que fue alcanzado.

Más tarde, el ejército israelí dijo que mató a un miembro de Hezbollah en el ataque con drones.