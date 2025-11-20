Tras controversia por comportamiento de directivo, llega la final de Miss Universo en Bangkok

La mexicana Fátima Bosch participa en la competencia de trajes nacionales del certamen Miss Universo en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el miércoles 19 de noviembre de 2025. Foto: Foto AP/Sakchai Lalit

BANGKOK (AP) — La final de Miss Universo se celebra el jueves en Bangkok, Tailandia, donde Victoria Kjær Theilvig entregará la corona a su sucesora. Tras unas semanas previas marcadas por la controversia, la 74 edición del certamen elegirá a su ganadora entre más de 100 finalistas de todos los continentes.

En Estados Unidos, la transmisión en vivo se podrá ver a partir de las 7 p.m. del Este. Y para todo el mundo estará en el canal de YouTube de Miss Universo.

La gran final tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para unos 12 mil espectadores.

El fin llega después de que Miss México Fátima Bosch protestara por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y en los últimos días se lo vio teniendo un trato amistoso con Rocha.