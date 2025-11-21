Dos ladrones someten a guardia y roban decenas de monedas de oro antiguas de museo suizo

Vista de la exposición permanente del Museo Romano de Lausana, Suiza, el martes 4 de noviembre de 2025. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP

GINEBRA (AP) — Las autoridades suizas buscan este viernes a dos ladrones que sometieron a un guardia de seguridad en un museo temático de la antigua Roma en Lausana, rompieron una vitrina y se llevaron decenas de monedas de oro que se exhibían en su interior.

La policía de la ciudad indicó que los sospechosos habían comprado boletos y esperaron hasta que otros visitantes se hubieran ido, poco antes de la hora de cierre el jueves, antes de asaltar y someter al guardia, y luego romper la vitrina.

El valor monetario del botín no se reveló de momento, pero la policía señaló que las monedas tenían "valor arqueológico".

El robo se produce en un momento en que los precios del oro han subido en los mercados globales este año, incluso si han caído de sus máximos recientemente, y un robo de alto perfil en el Louvre de París expuso vulnerabilidades y fallos de seguridad en los museos.

Las autoridades informaron que el empleado del museo de Lausana, un ciudadano suizo de 64 años, fue entrevistado por los investigadores y que no resultó herido en el incidente. No había otras personas —ni personal ni visitantes— presentes en ese momento.

Los fiscales estatales han abierto una investigación. Las autoridades de la ciudad de Lausana presentaron una denuncia legal por los daños al museo, y el gobierno regional —propietario de las monedas de oro— anunció planes para presentar una denuncia penal.