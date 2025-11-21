Empresario ofrece 20,700 pesos al mes por pasantía de 12 horas diarias y la vacante se vuelve viral

La pasantía viral en Bengaluru detalla 12 horas de trabajo durante seis días. Analizamos los datos del anuncio y el comparativo con el salario mínimo.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un cofundador de origen indio publicó en la plataforma LinkedIn una oferta de pasantía presencial en Bengaluru, India, con un horario de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., seis días a la semana, y un sueldo mensual de cien mil rupias indias, equivalente a aproximadamente $20,700 pesos mexicanos según el tipo de cambio estimado. La vacante se difundió ampliamente en redes sociales tras ser publicada el 20 de noviembre de 2025.

La oferta, dirigida a estudiantes en etapas avanzadas de formación, corresponde a una startup tecnológica respaldada por inversionistas de capital de riesgo. El puesto se desempeñaría de forma completamente presencial en Bengaluru.

Detalles de la oferta laboral

El anuncio indica que la persona seleccionada deberá cumplir 12 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado. Además del estipendio mensual de cien mil rupias indias, la empresa ofrece suscripciones de comida y acceso a gimnasio.

Los requisitos incluyen alto desempeño académico, actitud de iniciativa, capacidad para asumir responsabilidad directa y disposición para colaborar con los fundadores de la compañía.

Comparativo con el salario mínimo en México

El monto ofrecido en Bengaluru permite establecer una comparación con los parámetros salariales vigentes en México. El salario mínimo general es de $278.80 pesos diarios por una jornada de ocho horas, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a $419.88 pesos diarios.

Con un cálculo proporcional por hora, una jornada de 12 horas diarias durante seis días por semana equivale a aproximadamente $10,866 pesos mensuales en la mayor parte del país y $16 358 pesos mensuales en la zona fronteriza. Al convertir cien mil rupias indias, el monto cercano a $20,700 pesos mexicanos se ubica por encima de ambas referencias salariales para un volumen similar de horas trabajadas.

Dónde se ubica Bengaluru

Bengaluru, también conocida como Bangalore, es la capital del estado de Karnataka, en el sur de India. Es un centro relevante para la industria tecnológica, con numerosas startups, compañías de software y empresas de servicios digitales. La oferta establece que la pasantía debe realizarse en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad.

Reacciones y viralización

La publicación generó comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron la extensión del horario indicado en la vacante. Las reacciones se enfocaron en la descripción del puesto, el número de horas laborales y las características señaladas para una posición de pasantía.