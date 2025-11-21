La Casa Blanca estudia tomar "medidas adicionales" contra el narco al otro lado de su frontera sur

MADRID (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca señaló su intención de adoptar "medidas adicionales" para combatir el narcotráfico al otro lado de su frontera sur, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera hace días que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en México y pese a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que no va a "permitir" intervenciones militares de ningún gobierno extranjero.

"El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto", afirmó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicando que están siendo "analizadas constantemente" por un equipo de seguridad nacional.

Leavitt justificó este interés del mandatario estadounidense en que "prometió" durante la campaña electoral enfrentarse a los cárteles y alabó sus "medidas sin precedentes" al respecto. "Y ha dejado sobre la mesa otras opciones que aún tiene a su disposición", agregó sin dar más detalles.

Con todo, la portavoz elogió los "avances históricos" de Sheinbaum y celebró que la presidenta mexicana y su gabinete "han cooperado enormemente con los esfuerzos del presidente Trump en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico".

La dirigente latinoamericana afirmó esta semana que "nosotros no aceptamos intervenciones de ningún gobierno extranjero". "No va a ocurrir (...). No lo vamos a permitir", aseguró en rueda de prensa, subrayado que Washington únicamente intervendría en caso de que ella lo pidiera.

Días antes, el magnate neoyorkino dijo que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra supuestos narcotraficantes en el país vecino, en el marco del despliegue militar estadounidense en la región. En sus más de 20 ataques ordenados desde el pasado septiembre contra supuestas narcolancha en aguas del Caribe y el Pacífico, han muerto 83 personas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.