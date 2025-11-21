Trump amplía exenciones arancelarias al café, fruta y carne de vacuno de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. . Foto: AP/Andre Penner

WASHINGTON (AP).- El presidente Donald Trump ha flexibilizado aún más los aranceles a Brasil como parte de su esfuerzo por reducir los costos para los consumidores estadunidenses. La decisión, anunciada el jueves, afecta al café, la fruta y la carne de res, entre otros productos.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Trump estaba revocando algunos aranceles mundiales que se habían anunciado originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba a los impuestos que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar a su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro.

La decisión del jueves armoniza los planes de Trump, garantizando que ni los aranceles de abril ni los de julio se apliquen a ciertos productos.

Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría reducir aún más los aranceles.