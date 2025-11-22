Avión de combate se estrella durante vuelo de demostración en Dubái; falleció el piloto (Video)

Avión de combate indio se estrella durante vuelo de demostración en Dubái; falleció el piloto . Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Un avión de combate indio se estrelló el viernes al inicio de un vuelo de demostración frente a una multitud de espectadores en el Salón Aeronáutico de Dubái, matando a su único piloto.

El avión indio HAL Tejas se estrelló contra el suelo en el enorme Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubai World Central, provocando una gran bola de fuego y una densa columna de humo negro. Vehículos policiales, ambulancias y un helicóptero se dirigieron rápidamente al lugar del accidente, lanzando espuma contra incendios para extinguir el fuego.

Los espectadores, incluidas las familias que se habían congregado en la tribuna principal para el final del espectáculo aéreo del viernes, contuvieron el aliento horrorizados e incrédulos ante el accidente en esta ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos. El avión, al parecer, perdió el control y se precipitó directamente hacia el suelo.

La Fuerza Aérea India confirmó el accidente y declaró que “el piloto sufrió heridas mortales en el mismo”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Avión de combate indio se estrella en vuelo de exhibición en la feria aeronáutica de Dubái y fallece el piloto<br><br>Un avión de combate indio Hal Tejas se estrelló en el Salón Aeronáutico de Dubái. El accidente tuvo lugar durante un vuelo de exhibición para el público y causó la… <a href="https://t.co/MZA9FV3sQp">pic.twitter.com/MZA9FV3sQp</a></p>— DW Español (@dw_espanol) <a href="https://twitter.com/dw_espanol/status/1992010460615659907?ref_src=twsrc%5Etfw">November 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en estos momentos de duelo. En un comunicado, la organización expresó: "Se está conformando un tribunal de investigación para determinar las causas del accidente".

Los investigadores de accidentes emiratíes también investigarán el accidente.

El segundo aeropuerto de la ciudad-estado acoge cada dos años el Salón Aeronáutico de Dubái. En la edición de este año se registraron importantes pedidos de aeronaves tanto por parte de la aerolínea de larga distancia Emirates como de su filial de bajo coste FlyDubai.

“Los equipos de bomberos y de emergencia respondieron rápidamente al incidente y actualmente están gestionando la situación en el lugar”, dijo en X la Oficina de Medios de Dubai, que responde a las crisis en el emirato.

En el lugar se vio un todoterreno con placas diplomáticas y la bandera india ondeando, junto con policías y personal de emergencias.

El espectáculo aéreo reanudó las demostraciones de vuelo aproximadamente media hora después, con los Caballeros Rusos sobrevolando la zona mientras los equipos de emergencia seguían trabajando en el lugar del accidente.

El Tejas es el avión de combate de fabricación nacional de la India, construido por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited. Se espera que este avión ligero monomotor refuerce la mermada flota de cazas india ante la expansión de la presencia militar china en el sur de Asia, incluyendo el fortalecimiento de los lazos de defensa con Pakistán, rival de la India.

En septiembre, el Ministerio de Defensa de la India firmó un contrato con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para la adquisición de 97 aviones Tejas para la Fuerza Aérea. Se prevé que las entregas comiencen en 2027.

El gobierno indio también firmó un acuerdo con HAL en 2021 para la adquisición de 83 aviones Tejas. Las entregas, previstas para el año pasado, se han retrasado principalmente debido a la escasez de motores, que deben importarse de Estados Unidos.

El jueves, la Oficina de Información de Prensa de la India rechazó algunas afirmaciones en redes sociales que alegaban que un avión Tejas había sufrido una fuga de aceite durante su exhibición en el salón aeronáutico. En un comunicado publicado en X, calificó las publicaciones de «falsas» y afirmó que se trataba de intentos de socavar la «probada fiabilidad técnica del caza con propaganda infundada».

No estaba claro si la aeronave en cuestión era la que se estrelló el viernes. Imágenes en redes sociales mostraban algún tipo de líquido goteando de la aeronave hacia bolsas recogidas debajo.

“Los vídeos muestran el drenaje rutinario e intencionado del agua condensada”, declaró el ejército. “Este es un procedimiento estándar para aeronaves que operan en condiciones de humedad, como las de Dubái”.

En los últimos dos días, Dubái ha experimentado altos niveles de humedad y niebla debido al cambio de estación en este país de la península arábiga.

Un avión de combate Tejas se estrelló el año pasado en el estado occidental indio de Rajastán, pero el piloto se eyectó a salvo en aquel incidente.