Explosión en caldera de fábrica de pegamento en el este de Pakistán dejó 18 muertos

Este es un mapa de ubicación de Pakistán con su capital, Islamabad, y la región de Cachemira. . Foto: AP

LAHORE, Pakistán (AP).- Una caldera en una fábrica de pegamento en el este de Pakistán explotó el viernes, matando al menos a 18 personas e hiriendo a otras 21. La fuerza de la explosión destruyó la fábrica y dañó varias viviendas cercanas, provocando un gran incendio y sembrando el pánico en la zona, informaron las autoridades.

La policía dijo que arrestaron al gerente de la fábrica y estaban buscando al dueño de la fábrica, quien huyó poco después de la explosión en la instalación industrial en Faisalabad, una ciudad en la provincia de Punjab.

Según Usman Anwar, jefe de policía de Punjab, se desconocía de inmediato la causa de la explosión. Posteriormente, la policía indicó que una fuga de gas podría haberla causado.

No estaba claro cuántos de los 18 muertos eran trabajadores de fábrica y cuántos residentes locales. Informes anteriores indicaban que al menos 15 trabajadores habían fallecido.

El administrador local, Raja Jahangir, dijo que se estaba realizando una investigación para determinar cómo los permisos de construcción permitieron que la fábrica se construyera en una zona residencial de Faisalabad, en violación de las leyes de construcción.

La explosión destruyó por completo la fábrica, dijo Jahangir, y añadió que los rescatistas pasaron horas sacando cadáveres y supervivientes de entre los escombros. Varios heridos se encontraban en estado crítico.

Testigos afirmaron que la explosión fue tan potente que derrumbó viviendas cercanas y arrojó escombros por las calles. La ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, expresó sus condolencias y ordenó a las autoridades que garantizaran la mejor atención médica posible a los heridos.

Muhammad Iqbal, uno de los heridos en el hospital local, dijo que se sintió como un terremoto y que los techos y paredes de las casas cercanas se derrumbaron. Añadió que su esposa y su hijo también resultaron heridos, pero se encontraban estables.

Nadeem Zafar, de 45 años, dijo que salió corriendo de su casa después de escuchar un estruendo ensordecedor y describió la escena de caos que se produjo.

“Vi llamas y una densa columna de humo”, declaró a The Associated Press por teléfono. “La gente gritaba, corría en todas direcciones, pidiendo ayuda”.

Las ambulancias y los rescatistas llegaron rápidamente y comenzaron a sacar cuerpos de los escombros en el barrio de Malikpur, dijo, y agregó que muchos a su alrededor inicialmente pensaron que era una bomba o algún tipo de proyectil.

Las deficientes normas de seguridad son una causa frecuente de accidentes industriales e incendios en fábricas en Pakistán. En 2024, una docena de trabajadores resultaron heridos en una explosión similar de una caldera en una fábrica textil de Faisalabad. También la semana pasada, una explosión en una fábrica de petardos en la ciudad portuaria pakistaní de Karachi causó la muerte de cuatro personas.